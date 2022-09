Tavi Popescu, luat 'unu la unu' de Nicolae Dică. Ce i-a spus decarului de la FCSB

Tavi Popescu, "descifrat" de antrenorul de la FCSB

Nicolae Dică a vorbit miercuri seara, la televiziunea Orange Sport, despre evoluțiile neconcludente ale lui Tavi Popescu, ajuns din "motor" al echipei un jucător fără realizări majore în acest sezon.

Tavi Popescu, studiu de caz pentru Dică

Antrenorul de la FCSB a dezvăluit că poară des discuții cu internaționalul în vârstă de 19 ani.

"Eu am avut foarte multe discuții cu el. Încerc să-i spun din experiența mea de jucător și antrenor, am văzut mulți jucători. Încerc să-i explic ce să facă, cum să facă. Și eu am avut momente cu 7-8-10 meciuri în care nu am marcat, nu am avut evoluții bune, dar important e ca el să dea totul, să muncească, iar la un moment dat vor veni și realizările", și-a început Dică discursul pe tema Tavi Popescu, jucător despre care Dumitru Dragomir zicea că "antrenorii l-au distrus" - pentru că l-au repartizat în roluri diferite.

Popescu nu e lipsit de atuuri, însă traversează o formă modestă. Și pentru Dică e o provocare să-l reașeze pe decarul de la FCSB pe linia firească a carierei.

"Are calitate, e tânăr, dar tinerii nu au calitate. Acum pot fi buni, iar după să cadă. El a apărut și s-a dus sus direct. Era greu să se ducă și mai sus. Acum a început să coboare, dar se va ridica din nou, sunt sigur de asta. Dar trebuie să se ridice treptat. Eu am încercat să-i dau încredere. În discuțiile pe care le am cu el îl văd că e preocupat", a continuat antrenorul din Pitești, în intervenția de la Orange Sport.

Dică: "Am trecut și eu prin așa ceva"

Dică a dat un exemplu din cariera sa pentru a face o paralelă cu regresul lui Popescu.

"Vreau mai mult de la el, să ia acțiuni unu contra unu. <<În ultimii 25 de metri, luați acțiuni unu contra unu, nu mă interesează că pierdeți mingea!>> Asta le spun! L-am întrebat, nu știu nimic deocamdată.

Am trecut și eu printr-un moment d-ăsta la Divizia B. Am dat goluri multe, a început campionatul următor, am dat câteva goluri și după m-am dus, nu mai dădeam un gol.

Mi-a chemat antrenorul părinții să întrebe ce se întâmplă cu mine. Am avut căderea asta și ușor-ușor mi-am revenit. Nu am auzit nimic de asta (n.r - dacă s-a îndrăgostit)", a mai spus Dică, miercuri seara, la televiziunea Orange Sport.