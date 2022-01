După Karamyan și Costea, FCSB îi are pe frații Tănasă! Cei doi luptă pentru a-i împlini visul mamei lor: „O casă, atât!”

Matei (16 ani) și Andrei (19 ani) Tănasa sunt noile vedete de la FCSB. Cei doi frați au fost promovați în această pauză competițională la prima echipă, fiind luați de Toni Petrea în cantonamentul echipei din aceast început de an, la Berceni.

Cei doi sunt produse ale academiei FCSB-ului, iar așteptările de la ei sunt foarte mari. Aceștia au acordat un interviu pentru FCSB TV, în care au vorbit despre cum au ajuns să joace la prima echipă vicecampioanei României.

Matei Tănasă: A fost o experiență plăcută și sper să mai vin în cantonament cu FCSB. Sper să evoluez cât mai mult și să cresc în joc. Toți colegii ne-au primit foarte bine. Este un antrenor de treabă, care ne-a învățat multe și ne poate învăța multe. Antrenamente le poți face cu plăcere. Cu Thomas Neubert faci niște antrenamente plăcute, care te ajută să progresezi. Trebuie să muncim mai mult, pentru că abia acum începe greul. Preferatul meu este Lionel Messi”.

Andrei Tănasă: ”Când am primi acel mesaj de la domnul MM, am rămas uimit. Munca mea dă roade. Se observă, se vede. Nu am crezut niciodată că o să ajung aici. Am vorbit foarte mult cu Ovidiu Popescu. Chiar m-a încurajat. Mi-e îmi place foarte mult să mă antrenez cu Thomas Neubert. Acesta este punctul meu forte, care mă definește - munca. A fost greu, dar și plăcut. Atâta timp cât faci din plăcere este foarte frumos. Eu și vorbesc cu Matei despre tot ce se scrie în presă și îi spun să țină capul jos și să muncească foarte mult. Să fie serios.

Sincer, mama a început să plângă. Am sunat-o pe cameră. E un sentiment foarte frumos, știind că noi am plecat de jos, de la țară și să ajungi unde ești...Erau foarte fericiți. Când știi că acasă îți este greu și sunt multe lipsuri. D-asta noi avem în cap doar multă muncă și seriozitate. (Ce și-a dorit mama voastră toată viața, dar nu a reușit să-și cumpere?) Sincer? O casă. A noastră. Atât. (Vă veți întoarce în Moldova după retragere?) Și o să facem și noi același lucru pe care l-au făcut cu noi oamenii care ne-au ridicat. La rândul nostru, să ajutăm și noi pe alți copii, ca noi, necăjiți. Preferatul meu este Cristiano Ronaldo”.

Matei Tănasa, pariul lui Mihai Stoica

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, are mare încredere în cei doi. Matei Tănasa este văzut de oficialul vicecampioanei drept un fotbalist de mare perspectivă, care poate deveni un lider al echipei. Acesta a fost adus de la Didi Junior Iași pentru 15 mingi și 10% dintr-un viitor transfer.

”Nu prea sunt mari mișcări în iarnă, pe nicăieri. Newcastle, care amenința că va face selecționata lumii l-a luat pe Trippier. Lumea transferă în vară. Acum, nu cred că suntem noi pregătiți, din niciun punct de vedere, cu o pauză de iarnă atât de scurtă. Dacă echipa națională a ajuns să joace în 12 zile patru jocuri, s-au schimbat multe.

S-a scris și s-a vorbit mult de portarul Alexandru Maxim. La cum arată, nu numai din punct de vedere fizic, are o motricitate ieșită din comun. Matei Tănasă este un jucător în care îmi pun speranțe foarte mari. Acum, am început să iau în calcul o componentă pe care nu o luam înainte - cum se comportă în afara orelor în care se antrenează sau joacă.

Am avut decepții în ultima vreme cu jucători în care aveam încredere foarte mare, din cauza vieții extrasportive tumultoase. E suficient să pierzi noaptea la jocuri, la foc automat. Nu te poți lupta cu patima asta. Ideea este că mă gândesc și la latura asta. iar la Matei Tănase, riscurile sunt spre zero. Este un copil cuminte”, a declarat Mihai Stoica.