După Florin Tănase, Gigi Becali mai poate da o lovitură! Ofertă de la un club din Franța pentru un titular 

Florin Tănase (27 ani) nu a mai plecat la Shaghai Port, ci la Al Jazira. Gigi Becali (64 ani) a anunțat că gruparea din Emiratele Arabe Unite l-a convins cu un salariu de 1,8 milioane de euro pe sezon, față de 1 milion de euro cât ofereau chinezii.

Gigi Becali: „Dacă pe ăla de valoare nu îl speculez, atunci ce fac?”

Omul de afaceri a menționat că putea să încaseze o sumă mai mare pentru Tănase, dacă acesta semna cu Shaghai Port, dar s-a mulțumit cu clauza de reziliere pe care a plătit-o Al Jazira, în valoare de 3 milioane de euro. Însă, după ce și-a vândut căpitanul, Gigi Becali (64 ani) a mai primit o ofertă pentru un jucător. Potrivit gsp, un club din Franța oferă 2,8 milioane de euro pentru Ștefan Târnovanu (22 ani).

Este greu de crezut că patronul FCSB-ului va accepta trancazția, având în vederă că, săptămâna trecută, când l-a anunțat pe Nicolae Dică (42 ani) noul antrenor al roș-albaștrilor, a mărturisit că nu a fost interesat nici când cineva i-a oferit 4 milioane de euro pentru portarul său.

„A fost o discuție. Că tralala, că 2 milioane, că 3, că 4... A ajuns la 4 milioane. Eu nu îl dau pe Târnovanu! Eu trebuie să speculez ce marfă am, să pot măcar să îmi scot banii. Dacă pe ăla care are valoare nu îl speculez, atunci ce fac? Nu îi fac nicio evaluare, apoi veți specula. Am zis 10 milioane de euro. Și e puțin! Eu trebuie să iau bani mulți”, a declarat Gigi Becali la conferința de presă.

Basarab Panduru, impresionat de Târnovanu după FCSB - FCU Craiova 1-1

„Tânovanu, dacă o ţine tot aşa, în doi, trei ani trebuie să fie portarul naţionalei. Mai sunt portari interesanţi, mulţi sunt buni, Robert Popa, Aioani, portari cu perspectivă, de viitor, dar Târnovanu are ceva peste ceilalţi.

Scoate nişte mingi grele, aia a lui Bauza (n.r. - în minutul 38) în partea dreapta e grea. Are reflexul de a apăra mingea. Te scoate, da. Ce e greu, scoate, ceea ce nu e puţin lucru.

Şutul lui Bauza mi s-a părut greu, te arunci jos, dar îmi place ce văd la băiatul ăsta. Părea că Vlad e cel mai mare, cel mai tare, e Messi, dar vezi ce e fotbalul ăsta?”, au fost cuvintele lui Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.