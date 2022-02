Dumitru Dragomir, gata să bage bani la Dinamo: „Numai cu ideea mea, altfel nu!” Propunerea fostului șef de la Ligă

Fostul președinte de la Ligă are planul perfect pentru a-i aduce pe „câini” înapoi în elita fotbalului Românesc.

Dinamo va avea stadion nou în doi ani de zile, iar clubul din „Ștefan cel Mare” începe deja să prezinte interes pentru potențiali investitori.

Dumitru Dragomir a pus la cale un plan prin care vrea să preia clubul „alb-roșu”, alături de alți nouă oameni potenți financiar.

„Cât am fost la LPF nu m-am gândit (n.r. să preia o echipă), dar după au fost tentative. Una a fost aproape să se realizeze. Una era aproape, la Dinamo, acolo nu intram singur. Numai cu ideea mea, altfel nu. Nu poți să trăiești din banii suporterilor, la noi nu e Barcelona. Cel care a dat doi lei vrea să te jupoaie după aceea.

Singura chestie e să ai un grup de 10 oameni potenți care ar putea să dea, nu mult, ci 500.000 de euro pe an. Nu neapărat să îi ceară al 3-lea an. În primii 5 ani să punem câte 500.000, în fiecare an. Cinci ani să nu revendice banii, iar după eu garantez că le dau banii înapoi.

Fac un centru de juniori de top. Le dau salarii de la 12 ani, le angajez și părinții. Mă duc în Argentina, în Brazilia, Africa. Ei au maidane unde vezi jucătorii. Toate țările își fac echipe naționale de la 14 ani. Plătesc niște impresari care să îmi zică că e unu la Boca Juniors, să îi văd părinții, dacă sunt mici, atunci fug. Dacă părinții sunt sănătoși, copilul e talentat, atunci îl plătesc cu 100.000 de euro. Aș fi strâns așa din toată lumea. Nu aș face aria de selecție din România. Luam vârfurile din România pentru că pleacă și de la Hagi și de la FCSB. Le faci condiții, le dai apartamente, le aduci familiile, plătești familia, îi dai medicamentație documentată”, a spus Dumitru Dragomir potrivit ProSport.

În prezent, Dinamo ocupă penultimul loc în Liga 1, cu 13 puncte după 26 de etape.