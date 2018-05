Duckadam a RABUFNIT de ziua sarbatorii stelistilor: "Suntem dezbinati din cauza unui FRUSTRAT!" Mesajul eroului de la Sevilla

La 32 de ani de la castigarea Cupei Campionilor, familia Stelei e dezbinata.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Helmuth Duckadam e trist. La 32 de ani de la meciul care l-a inclus in Cartea Recordurilor, stelistii sunt dezbinati din cauza conlflictului dintre Becali si Armata. Zilele trecute, Becali a pierdut definitiv numele Steaua, iar acum CSA cere si palmaresul.

"Acum 32 de ani, eram fericit. Azi, din pacate, sunt suparat si dezamagit. Pentru niste orgolii personale, si a unui om frustrat, azi suntem dezbinati. Peste doua zile, CSA, va cere 37 de milioane de euro, pentru performantele obtinute de sportivii militari de-a lungul istoriei. Am contribuit si eu, cu o mica particica, la aceste performante: doua titluri de Campion al Romaniei, Cupa Romaniei, castigarea CCE. Cum am fost rasplatit de Armata Romana: dupa doua saptamani de la castigarea CCE, am fost interzis in Complexul Ghencea, deoarece nu am vrut sa particip la un meci aranjat la Craiova, si amenintat cu Tribunalul Militar. Dupa operatia din 1986, nemaifiind de folos, am fost dat afara din Armata.

Am si eu cateva intrebari pentru cei care au condus Armata Romana, ministri, generali si, nu in ultimul rand, pentru dl. Talpan: unde ati fost in perioada 1986-1994, cand am fost obligat sa cresc caini de rasa, pentru a-mi putea intretine familia? Unde ati fost intre anii 1994-2001, cand am fost nevoit sa apelez la Ministerul de Interne, pentru a obtine un loc de munca? Dar intre 2001-2018?

Aveti tupeul sa cereti o suma uriasa in numele multor sportivi de care v-ati batut joc de-a lungul anilor. In ultimii 32 de ani, am trecut prin 5 operatii grele, dar nu v-am cerut niciodata nimic, asteptam poate doar un telefon, pe care nu l-am primit niciodata. Poate veti reusi sa distrugeti aceasta echipa de fotbal, dar nu veti reusi sa ne luati amintirile frumoase!

Iar voi, cu siguranta, veti ramane o RUSINE a istoriei!", a postat Eroul de Seviila pe pagina sa de facebook.