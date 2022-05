Dorința interzisă a lui Gigi Becali din Liga 1: „Îmi place, dar nu mă pot apropia de el!” 

FCSB a încheiat sezonul pe locul 2, cu 56 de puncte, la 1 punct în spatele CFR-ului. Chiar dacă Gigi Becali (63 ani) consideră că echipa sa este campioana morală, având în vedere că FCSB a primit gol din offside cu FC Voluntari, iar CFR a înscris din poziție neregulamentară cu Universitatea Craiova, singura consolare a roș-albaștrilor e victoria împotriva echipei din Gruia, 3-1, din ultima etapă.

După ultimul meci, Gigi Becali (63 ani) a făcut deja planul pentru sezonul viitor. Omul de afaceri a dezvăluit la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena, că Jefte Betancor (28 ani) este pe placul său, doar că pretențiile financiare ale lui Gică Hagi (57 ani) sunt exagerate. După ce, tot la Ora Exactă în Sport, Ciprian Marica l-a sfătuit pe patronul FCSB-ului să înainteze o ofertă oficială, Becali are în continuare rețineri și se gândește că Farul va solicta 1 milion de euro în schimbul atacantului.

Gigi Becali: „Mie nu îmi dă nimeni bani! Trebuie să am grijă cum fac plățile”

„Am eu în vizor niște atacanți de prin Liga 1. Nu vreau să vă spun numele lor, că iar vor sări prețurile pe la noi. Dacă se aude că îl vrea Gigi Becali pe unul sau pe altul, ce cred unii? Hai că are Gigi Becali bani, nu?

Uite, îți îi spun sincer că îmi place Betancor de la Farul, dar nu mă pot apropia de el. Nu e un atacant rău. Dar nici nu îmi vine să îl sun pe Hagi, că parcă aud că cere de la 1 milion de euro în sus pentru ăsta. Mie nu îmi dă nimeni bani, așa că trebuie să am eu grijă cum fac plățile. Oricum, nici acum nu consider că noi am pierdut campionatul, iar Dan Petrescu poate să vă zică ce vrea. Au luat campionatul cu două goluri din ofsaid. Dar din campionatul următor nu o să le mai meargă, că vom avea VAR”, a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

În acest sezon, Jefte Betancor a ieșit al doilea golgheter al campionatului, cu 16 goluri. Locul întâi, la fel ca în ediția precedentă, este ocupat Florin Tănase (27 ani), care a încris de 20 de ori.