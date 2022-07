Doi jucători importanți de la FCSB ratează primul meci din Superligă! Cum poate arăta echipa contra lui U Cluj

Vicecampioana României a făcut trei transferuri în această vară, toți fundași centrali: Joyskim Dawa, Rachid Bouhenna și Joonas Tamm, însă ultimii doi nu vor fi apți pentru startul campionatului.

Tamm și Bouhenna ratează FCSB - U Cluj

Anunțul este făcut de Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, care precizează că Bouhenna s-a confruntat cu probleme medicale după transfer, în timp ce Tamm are nevoie de o perioadă de acomodare, având în vedere că abia marți a făcut un prin antrenament cu bucureștenii, separat de restul grupului.

"Tamm a jucat ultimul meci pe 19 iunie. După care, a fost o vacanță scurtă, s-a antrenat singur, nu cu echipa. N-avea contract și nu era normal. Nu cred că e pregătit pentru meciul de duminică.



A făcut teste, un antrenamente separat cu Bouhenna. Practic, fundașii centrali la momentul actual sunt Dawa și Haruț. Bouhenna are o leziune de gradul doi, nu foarte gravă. două săptămâni s-a antrenat singur", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

FCSB se va baza în centrul defensivei pe doi jucători sosiți în această vară: Joyskim Dawa, cumpărat de la FC Botoșani, și Denis Haruț, revenit din împrumutul de la formația din Moldova.

Cum poate arăta FCSB la meciul cu U Cluj: Târnovanu - Ov. Popescu, Dawa, Haruț, Radunovic - Olaru, Edjouma, Oct. Popescu - Cordea, Tănase, Coman

Mihai Stoica îl compară pe Tamm cu Robert Huth, campion în Anglia cu Leicester

Până în 2015, Tamm a evoluat și pe postul de atacant, având destul de multe goluri marcate la formații din Estonia sau Suedia. Ulterior, a rămas exclusiv la postul de fundaș central, evoluând constant în țara natală, Norvegia, Polonia sau Ucraina.

Având în vedere istoricul lui Tamm, în spațiul public a apărut teoria potrivit căreia fundașul ar putea fi folosit la FCSB și pe postul de atacant central dacă vreodată va fi nevoie, însă Mihai Stoica a respins vehement această idee, considerând-o drept "o prostie".

"Ferească Dumnezeu! Eu am rămas uimit când am citit prostiile astea. Nici nu s-a pus problema în orele întregi cât am discutat de chestia asta. Nu d-asta l-am adus.

Îl compar cu Robert Huth, care a jucat la Chelsea și Leicester. Are un gabarit impresionant, nu numai talie, ci e și gros. Vă mărturisesc că am acordat mai mare atenție și datorită faptului că l-a văzut jucând anul ăsta pe Kait (n.r - mijlocașul lui Rapid). Aveam o idee procencepută despre fotbaliștii din Estonia.

Greșit, nu a fost propus de mine. Ne vin foarte mulți jucători, iar eu dau tuturor din staff temă să studieze jucătorul respectiv. Gigi nu poate să aleagă decât din România", a mai spus Stoica.