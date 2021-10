Discurs dur pentru jucătorii de la FCU Craiova: "Din cauza lor suntem aici, deci ei trebuie să remedieze"

Înfrângerea din derby-ul Craiovei a fost ultimul meci al lui Adrian Mutu pe banca tehnică de la FCU Craiova. Antrenorul a ajuns la o înțelegere cu conducerea echipei și a părăsit echipa.

Într-o intervenție la emisiunea "Ora Exactă în Sport", Marcel Pușcaș a vorbit despre situația de la formație și ce urmează să se întâmple în următoarele zile.

"Eu nu consider că încă avem probleme. Noi am făcut un număr dublu de transferuri față de Rapid, omogenitatea este unul dintre criteriile pentru rezultate. Plus niște greșeli de arbitraj, plus niște greșeli personale.

Lucrurile se pot remedia cu răbdare, unii jucători străini au abordat mai ușor începutul de campionat și au avut surprize că lucrurile nu sunt așa ușoare.

Urmează să numim un alt antrenor în cel mai scurt timp. Sunt mai multe variante, sunt discuții nu doar cu cei doi. Sunt și cu alții. Aceștia sunt jucătorii, ei trebuie să rezolve problema. Din cauza lor suntem aici, deci ei trebuie să remedieze situația.", a declarat Marcel Pușcaș la PRO X.