ADIO SUTA DE MILIOANE?! Anuntul de ultima ora al lui Becali despre Dennis Man. Ce se intampla cu pustiul de la care visa 100 de milioane

Becali a uitat discursul din urma cu doua saptamani.



Infrangerea cu Chiajna l-a pus pe ganduri. Are dubii si in privinta lui Man, jucatorul de la care visa 100 de milioane.

"Man n-a jucat, Tanase n-a jucat cu Chiajna, n-a jucat nici Junior Morais. Junior si Tanase au fost stersi. Nici Man... Hai sa zic ca el a fost asa si asa. Daca joaca asa, la revedere cu milioanele", a spus Becali la PRO X.

Man e in pericol sa-si piarda locul in primul 11, la fel ca Tanase. In locul pustiului adus de la UTA Dica l-ar putea folosi din nou titular pe Roman, asa cum s-a intamplat si in startul sezonului.

"Man e titular, el stie asta. Locul ala din dreapta e al lui. Acolo el joaca, e prea valoros. Nu pierde mingea, e foarte inteligent si foarte important pentru jocul nostru", anunta Becali dupa eliminarea FCSB din Europa League. Dica a inteles mesajul si l-a trecut pe Roman rezerva. Man a fost optiunea principala in dreapta atacului, insa n-a convins.

Man a primit o marire substantiala de salariu in acest sezon. De la 3500 de euro pe luna, cat lua anul trecut, a ajuns sa castige 13 000. Clauza de reziliere a crescut si ea de la 70 de milioane la 100 de milioane de euro.