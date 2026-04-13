Dinamo a condus pe terenul lui CFR Cluj, prin golul marcat de Alexandru Pop, dar ardelenii au restabilit egalitatea chiar înainte de pauză cu reușita lui Sheriff Sinyan.

”Câinii” rămân pe locul șase, fără victorie în play-off, iar visul de titlu pare o ”misiune imposibilă” pentru echipa lui Zeljko Kopic, care se află în cursă pentru alt obiectiv major: câștigarea Cupei României.

Andrei Nicolescu: ”Peste un milion de euro pentru infrastructură”

Andrei Nicolescu nu mai este președintele lui Dinamo, dar rămâne în continuare implicat în viața clubului în calitate de acționar. Oficialul ”câinilor” spune că echipa sa ar avea nevoie de o investiție majoră în infrastructură.

Pe lângă transferuri, acționarii clubului se gândesc și la un amplu proces de modernizare la nivel de infrastructură. Investițiile gândite de șefii lui Dinamo s-ar ridica la un milion de euro.

„Peste un milion de euro. (n.r. – Trebuie investiţi peste un milion de euro în infrastructură?) Da. Declaraţia mea din iarnă, când toată lumea spunea ‘luaţi un atacant de trei milioane şi aţi rezolvat problema’.

﻿Eu am spus că dacă aş avea trei milioane, i-aş băga în infrastructură, nu într-un atacant”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Ultima victorie a lui Dinamo în campionat a fost în urmă cu două luni, un 1-0 pe teren propriu cu Unirea Slobozia. De atunci au urmat cinci înfrângeri și două rezultate de egalitate.

Acum, ”roș-albii” au 28 de puncte și sunt la un singur punct distanță de următoarea clasată, FC Argeș. CFR Cluj rămâne pe locul patru, cu 31 de puncte.