Dinamo poate da lovitura! Un fost component al ”Generației de Aur”, gata să vină alături de Rednic

Florin Răducioiu, fostul mare internațional, trecut în cariera sa pe la echipe precum Milan, Espanyol, West Ham, Brescia sau AS Monaco, spune că ar fi dispus să se întoarcă în ”Ștefan cel Mare” dacă va fi chemat de șefii clubului.

„Nu aveau alta posibilitate, altă variantă, decât să îl cheme pe Rednic. Ştie foarte bine clubul, poate să fie omul potrivit. Mă bucur ca nu au mai pierdut. Acesta e un semnal foarte pozitiv, mă bucură. Îmi pare rău că nu au câştigat, au fost egalaţi dintr-o neatenţie, dar vedem acum.

Le face bine această pauză, pentru a cunoaşte mai bine jucătorii, pentru a comunica mai mult cu ei, pentru a-i face să înţeleagă că orice meci e o finală. Eu am fost pe vremea când Borcea m-a chemat, ca director sportiv, şi a fost o experientţă foarte scurtă.

Eu sunt de cinci ani în România, nimeni nu m-a chemat să îmi spună să ajut clubul Dinamo. Eu sunt disponibil, dar nu e vorba numai de mine, e vorba de cei care conduc clubul. Nu e problemă pentru mine. Iubesc fotbalul, iubesc Dinamo, pentru că am crescut acolo.

Aş mai putea, încă sunt tânăr, aş mai putea să dau ceva echipei Dinamo, dar nu depinde de mine. Sunt şi voi rămâne un mare suporter al lui Dinamo”, a spus Răducioiu, la Telekom Sport.

Răducioiu a fost crescut de Dinamo, a fost campion al României și dublu câștigător al Cupei, iar în 1990 a plecat în Italia, la Bari.

Mircea Rednic a debutat cu o remiza pe banca celor de la Dinamo, scor 2-2 cu UTA Arad, în ”Ștefan cel Mare”.

„"Trebuie să fim realiști, am avut atitudine foarte bună, am reușit să înscriem, am avut încă două ocazii cu Torje și Deian, dar au avut și ei o bară. Dar, băieții au stat bine în teren, nu le-am dat spații, iar pe contre am avut posibilitatea să terminăm meciul.

Nu mai vorbesc de repriza a doua, în care am ajuns și doi contra doi, contra unu, contra zero, și nu am reușit să marcăm. În rest, felicitări. Îmi pare rău, că au muncit, chiar nu pot să le reproșez asta”, a spus Rednic, printre altele, după meciul cu UTA.