Deși mai mulți fotbaliști ai lui Dinamo sunt convocați în această perioadă la echipele lor naționale, echipa lui Zeljko Kopic se va prezenta la un ”amical aniversar” în străinătate, la invitația intermediată de un fost jucător al ”câinilor”.

”Amical aniversar pentru clubul nostru!

📅 În perioada 10–13.10.2025, echipa noastră se va deplasa în Macedonia de Nord 🇲🇰 pentru a disputa un meci amical împotriva celor de la FK Pelister Bitola ⚽.

🎂 Clubul nord-macedonean aniversează 80 de ani de existență, iar prin intermediul fostului nostru jucător, Mirko Ivanovski 🔴⚪, am primit invitația de a participa la acest eveniment special 🤝.

📢 Vom reveni, în zilele următoare, cu detalii legate de:

- programul echipei 🗓

- lotul care se va deplasa 🧳

- și informații despre meciul aniversar! 🎟”, a anunțat Dinamo București.

Atacantul Mirko Ivanovski (35 de ani), fost internațional macedonean (27 de selecții și 1 gol între 2010 și 2015), a jucat la Dinamo în sezonul 2021-2022, cel al retrogradării (26 de meciuri și 4 goluri).

Andrei Nicolescu a explicat: ”Ăsta e targetul”



În timp ce majoritatea echipelor din Superliga profită de pauza competițională pentru a se antrena în țară, Dinamo a ales o altă strategie.

"Câinii" vor pleca din România pentru un stagiu de pregătire inedit în Macedonia de Nord, unde vor disputa și un meci amical.

Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, a confirmat că echipa antrenată de Zeljko Kopic va juca un meci-test cu FK Pelister, ocupanta locului 10 din prima ligă macedoneană. Decizia vine ca urmare a unei invitații speciale, iar oficialul dinamovist consideră că această experiență este esențială pentru a pregăti echipa pentru viitoarele provocări europene.

Șeful "câinilor" a explicat că acest cantonament reprezintă o oportunitate excelentă pentru jucătorii tineri să se familiarizeze cu atmosfera meciurilor internaționale, chiar și într-un cadru amical.

"Vineri plecăm în Macedonia, la Pelister. Am primit o invitație, mister are și el o legătură acolo. Pentru noi, ca structură, este o bună oportunitate pentru jucătorii cu puțină experiență să simtă cum se desfășoară un astfel de meci", a spus Andrei Nicolescu, duminică, la Fanatik.

Chiar dacă Dinamo va avea opt jucători convocați la loturile naționale, lotul va fi completat cu fotbaliști de la echipa a doua. "E foarte important pentru experiența lor să vadă că tindem să avem meciuri internaționale, ăsta e targetul", a adăugat președintele dinamovist, subliniind ambițiile clubului de a ataca preliminariile cupelor europene în sezonul următor.

