Cu trei victorii și un rezultat de egalitate în ultimele patru partide, Dinamo vrea să-și continue forma bună și cu Hermannstadt. Meciul se va disputa pe Arena Națională, iar ”câinii” prind formația lui Marius Măldărășanu cu un moral bun.



Dinamo - Hermannstadt, ora 21:30, LIVE TEXT



În ultima etapă, Hermannstadt a reușit prima victorie din acest sezon de Superligă, scor 1-0 pe teren propriu cu Farul Constanța, și a urcat pe locul 11, cu șapte puncte după șapte etape.



De partea cealaltă, Dinamo are 12 puncte și este pe locul șase. În runda precedentă, echipa lui Zeljko Kopic a câștigat cu 1-0 la Cluj, cu Universitatea, cu un gol marcat pe finalul partidei de Alexandru Pop.



Victoria de la Cluj a fost importantă pentru Dinamo, mai ales că a fost reușită în condiții speciale. Kopic a avut bătăi de cap pentru că nu s-a putut baza pe Georgi Milanov și Cristi Mihai, suspendați după ce au fost eliminați în partida cu UTA. Cei doi vor reveni și sunt la dispoziția antrenorului pentru această partidă.



Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 14 ori, de opt ori au câştigat bucureştenii, de trei ori au învins sibienii, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.



Sibienii au luat două puncte din deplasările din acest sezon, 1-1 cu FCSB și 1-1 cu Petrolul Ploiești. De menționat că, au primit cel puțin un gol în 10 dintre precedentele 11 partide disputate în SuperLigă din postura de vizitatori.

