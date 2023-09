Dinamo, gest simbolic: "Retragem tricoul cu numărul 12! / Ultimii trei ani au fost groaznici"

La conferința de presă de la Dinamo au participat administratorul special Andrei Nicolescu, antrenorul Ovidiu Burcă, acționarul Eugen Voicu și Eduard Galan, președintele DDB.

Dinamo retrage tricoul cu numărul 12

La câteva zile după ce planul de reorganizare al lui Dinamo a fost aprobat, iar clubul a scăpat de datorii în valoare de aproximativ 5 milioane de euro, Andrei Nicolescu a anunțat că tricoul cu numărul 12 va fi retras în cinstea suporterilor dinamoviști, care au salvat clubul de la faliment prin contribuțiile din ultimii ani.

"E o onoare, o bucurie și un pic de emoție. Așa cum v-am informat când am preluat mandatul de administrator special, am promis că voi face o conferință de presă. Am considerat că e mult mai important ca în fața dumneavoastră să vină echipa, nu funcție. Am bucuria azi să-i am alături de mine pe Ovidiu, Eugen și pe Edi.

Ce se va întâmpla la Dinamo? Ne vom organiza, vom fixa proceduri, vom evolua administrativ și vom încerca să facem tot ce ține de noi pentru a oferi părții sportive toate condițiile de performanță.

Voi începe conferința printr-un moment foarte special. Având în vedere ce s-a întâmplat pe 4 septembrie, cred că e momentul ca noi toți, cei din conducere, să facem o recunoaștere oficială, să facem o reverență în fața suporterului dinamovist, oricare ar fi el. Mă bucur că Edi a acceptat să fie alături de noi pentru că trebuie să asistăm la un moment în care clubul să dea înapoi măcar simbolic ceea ce a primit de la acești fani minunați în ultimii ani.

Azi vom face un gest simbolic. Aș vrea să retragem numărul 12 în cinstea fanului dinamovist, oricare ar fi el, în orice tip de formă de afiliere ar fi fost el. Rugămintea mea e ca Edi să primească tricoul de la Ovidiu în numele fanilor dinamoviști. Îi mulțumesc lui Ovidiu și Edi că sunt aici și pot face acest moment", a spus Andrei Nicolescu.

De-a lungul timpului, Dinamo a mai retras numerele 11 (Cătălin Hîldan), 14 (Patrick Ekeng) și 25 (Ionel Dănciulescu)

Eduard Galan: "Ultimii trei ani au fost groaznici, dar sperăm să fie bine"

Eduard Galan, președintele DDB, a primit tricoul din partea lui Ovidiu Burcă, iar ulterior a ținut un scurt discurs.

"Acest simbol arată că munca noastră nu a fost în zadar. Vreau să mulțumesc suporterilor dinamoviști, membrilor DDB, care au făcut posibil ca clubul să nu moară. Când mulți ne spuneau să o luăm din Liga 4 și să lăsăm falimentul să vină, noi ne-am împotrivit, am luat acțiuni în club și am băgat peste 3,5 milioane de euro astfel încât clubul să supraviețuiască până la găsirea unor parteneri.

După foarte mult timp, toți acționarii de azi, cei cu 92%, lucrează în parteneriat. Asta ne dă speranță că la Dinamo va începe o perioadă prolifică, va fi o societate bazată pe baze solide și va veni performanța fianciară și sportivă. Noi ne vom face în continuare datoria de acționar, cei 12% pe care îi avem și vom finanța la fel ca ceilalți. Ultimii trei ani au fost groaznici, dar sperăm să fie bine. Hai, Dinamo!", a spus Galan.

12,06% sunt acțiunile deținute în prezent la Dinamo de Asociația Peluza Cătălin Hîldan

Portarul Răzvan Began a purtat tricoul cu numărul 12 în acest start de sezon la Dinamo

S-a aprobat planul de reorganizare al clubului

Cu noul plan de reorganizare, Dinamo va șterge datorii de peste cinci milioane de euro, astfel că clubul ar putea ieși din insolvență mult mai devreme!

În ultima perioadă, după ce Eugen Voicu și Andrei Nicolescu au preluat pachetul majoritar de acțiuni prin intermediul Red&White, au existat zvonuri potrivit cărora mai mulți acționari ar fi interesați de a se alătura proiectului după ce va fi aprobat planul de reorganizare.

Judecătorul sindic a respins cererea formulată de Diego Fabbrini, fostul mijlocaș al lui Dinamo, care are calitatea de creditor.

„Respinge cererea formulată de creditorul Diego Fabbrini privind sesizarea Curţii Constituţionale a României cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a următoarelor dispoziţii din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările aduse prin Legea nr. 90/2018 pentru aprobarea OUG nr. 38/2017, respectiv: art. 14 alin. 1 ind. 1 titlul II, capitolul IV, modificat de pct. 1 art. 1 din Legea nr. 90/2018; art. 14 alin. 2 pct. b Titlul II, capitolul IV modificat de pct. 2 articol unic din OUG nr. 38/2017; art. 14 alin. 3 titlul II, capitolul IV, abrogat de pct. 2 art. 1 din Legea nr. 90/2018; art. 14 ind. 1 alin. 2 titlul II, capitolul IV completat de pct. 2 art. 1 din Legea nr. 90/2018; art. 14 ind. 2 alin. 1 şi 2 titlul II, capitolul IV completat de pct. 2 art. 1 din Legea nr. 90/2018 şi art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, excepţia fiind inadmisibilă.

Cu recurs în termen de 48 de ore de la pronunţare cu privire la cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. În temeiul art. 139 alin. 5 din Legea nr.85/2014 confirmă Planul de reorganizare modificat al debitoarei S.C. DINAMO 1948 S.A. propus la data de 16.03.2023 de administratorul judiciar RTZ& PARTNERS SPRL - Filiala Bucureşti, astfel cum a fost precizat.

Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la 18.09.2023. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 04.09.2023”, se arată pe portal.just.ro.

Până la ”mișcările de trupe” din birourile clubului, Dinamo trebuie să-și rezolve problemele pe plan sportiv. ”Roș-albii” sunt pe locul 11, cu doar opt puncte după opt etape.