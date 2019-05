DINAMO - GAZ METAN, LIVE 21:00! Derby-ul play-out-ului: ardelenii se confrunta cu serioase probleme financiare, dar nu au pierdut niciun meci

Urmarim si comentam impreuna DINAMO - GAZ METAN pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

Dinamo - Gaz Metan, ora 21:00 este derby-ul jumatatii a doua a campionatului. Cele doua echipe lupta pentru titlul onorific de campioana a play-out-ului.

Dinamo si Gaz Metan sunt despartite de patru puncte, cu avantaj pentru ardeleni care au strans 38 pana acum. Gaz Metan are un parcurs aproape perfect in play-out, sapte victorii si un egal, in timp de Dinamo a castigat 6 meciuri si a pierdut doua confruntari.

Dinamo nu se va putea baza la acest meci pe Nistor, Papazoglou si Sorescu - accidentati, in timp ce Grigore e suspendat.



"Trebuie sa fim realisti, Mediasul are o echipa mult mai omogena decat a noastra. Ei au 10 luni de cand joaca impreuna, nu au schimbat ceva. Noi am schimbat aproape toată echipa si suntem aproape, la patru puncte. Clar au un avantaj, dar dupa meciul de la Calarasi avem o datorie fata de noi sa aratam ca a fost un accident", a declarat Mircea Rednic.

Gaz Metan a castigat doua dintre cele trei partide jucate in acest sezon contra lui Dinamo. Un meci, cel din returul sezonului regulat, s-a terminat la egalitate.