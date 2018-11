DINAMO - FCSB | Aroganta lui Rednic inainte de derby: "Numai in Romania se poate intampla asa ceva!" Mesajul pentru Dica

Antrenorul celor de la Dinamo i-a transmis un mesaj lui Dica inainte de derby.

Mircea Rednic a facut cadou mai multi suporteri bilete la partida cu FCSB de duminica seara. Un copil norocos s-a ales si cu un autograf pe caietul de istorie de la antrenorul lui Dinamo: "Trebuie sa mai vina si antrenorii sa vanda bilete, nu numai jucatorii. Eu sunt mai special, le fac pe toate" a spus Rednic.

Rednic a vorbit si despre declaratia la adresa lui Dica, pe care l-a comparat cu Cosmin Olaroiu. "Niciodata nu am spus. In primul rand el nu are licenta. Numai la noi in Romania se poate intampla ca o echipa sa aiba un antrenor fara licenta. Dar eu niciodata nu am contestat ca el nu e antrenor.



Cand am spus Olaroiu, am spus ca nu poti sa-l compari pe Dica cu Olaroiu. Dupa parerea mea, (Olaroiu) este unul dintre cei mai buni antrenori care a trecut pe la Steaua. Dar eu nu am nimic cu el (Dica). Poate sa devina un antrenor mare, a si aratat momente bune de cand e el acolo, dar niciodata nu l-am contestat" a mai spus Rednic.