DINAMO - FCSB | Mesajul lui Rednic inainte de derby: "La meciul asta nici nu e nevoie de antrenor!" Ce le-a transmis suporterilor

Derby-ul dintre Dinamo si FCSB are loc duminica de la 21.00.

Mircea Rednic a vorbit astazi inainte de partida de duminica din fata marii rivale. Rednic le-a transmis fanilor sa creada in echipa.

”Nu mi-e teama de reactia suporterilor. Ei se manifesta cum cred ei de cuviinta. Jucatorii sunt constienti ca fanii nu sunt multumiti nici de jocul nostru si nici de situatia echipei din clasament. Dinamo a avut intotdeauna nevoie de suporteri si cred ca suntem cam singura echipa care are. Multi au spectatori, dar nu suporteri. Nu ma deranjeaza sa vina 30.000 si la inceput sa fie pozitivi...apoi in functie de joc. stiu ca au asteptari mari. De-asta am si venit. si alte echipe mari au trecut prin perioade dificile, dar suporterii adevarati sunt langa echipa si cand lucrurile nu merg bine.



Avem nevoie de puncte, vrem in play-off. La meciul asta nu ai nevoie nici macar de antrenor. Daca la meciul asta nu ai o reactie pozitiva ... pai iarasi ies si spun ca nu au ce cauta aici.



Pentru mine FCSB e Steaua. Eu zic ca jucam cu Steaua. Eu asa le zic, nu stiu cum le ziceti voi. Ei au jucatori buni, nu stiu daca au echipa, dar au jucatori care pot face diferenta. De ce sa iau de la ei jucatori? As lua de la Viitorul ca de-acolo iau si ei. Eu incerc sa iau jucatori pe care ii stiu, care au calitate si care cred ca ne pot ajuta” a spus Mircea Rednic.