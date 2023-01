Dinamo e asaltată de datorii! Fostul căpitan al „câinilor” își vrea banii: „Să plătească atât cât a hotărât FIFA și gata!” 

Dinamo trece din nou printr-o situație critică. Clubul din Ștefan cel Mare trebuie să adune 1,5 milioane de euro până pe 30 aprilie, pentru a-și plăti datoriile și salariile restante. Văzând această situație, Vlad Iacob a mărturisit că tot mai mulți jucători vor să plece de la echipă, mai ales că nu și-au primit salariul în ultimele două luni.

Dinamo e datoare și la Ante Puljic

Și cum veștile proaste nu vin niciodată singure, Dinamo este obligată să-i achite lui Ante Puljic (35 ani) cele trei salarii restante și comisionul anual pe care i l-a promis în urmă cu doi ani.

„Da, am fost obligat să ajung la FIFA cu Dinamo, ceea ce nu credeam vreodată. Cu o parte dintre bani sunt pe lista creditorilor, pe alta trebuie să o recuperez conform deciziei FIFA. Nu pot spune exact suma, dar nu este una mare.

Am vorbit cu cineva de la Dinamo, mi s-a făcut o propunere, am respins-o. Sunt obligați să plătească ceea ce a decis FIFA, vor bine, nu vor, bine, fiecare răspunde. Singura variantă este să-mi plătească acea sumă și închidem cazul. Probabil, nu au banii sau nu vor să plătească, nu știu.

Am urmărit situația clubului, m-am gândit cât va mai ține situația asta catastrofică. Știu ce a fost Dinamo, ce reprezintă ca brand, păcat că a ajuns în această situație. Multe lucruri urâte s-au întâmplat, multe minciuni, dar, asta e viața, nu mai e problema mea!

Am lăsat de multe ori de la mine în relația cu Dinamo, înainte de a fi criticat, gândiți-vă ce ați face voi în aceeași situație. Mai ales că am cedat de multe ori, am fost dus cu vorba”, a declarat Ante Puljic pentru gsp.

Fundașul central croat nu vrea să renunțe la dreptul său. Ante Puljic a reiterat clar și răspicat că așteaptă sumă de bani pentru care FIFA i-a dat câștig de cauză.

„Nu am ce să negociez. Chiar sunt obosit de această chestiune. Să plătească atât cât a hotărât FIFA și gata.

Nu vreau sfârșitul clubului, dar nu mai e problema mea ce este la Dinamo. A decis FIFA că trebuie să primesc trei salarii și un comision anual, nu vreau nimic în plus sau în minus”, a mai spus Ante Puljic.

Stoperul a jucat la Dinamo în două mandate, între iunie 2015 - iunie 2016 și între septembrie 2019 - iulie 2021. A adunat 91 de meciuri pentru „câini”, în care a marcat 4 goluri și a oferit o pasă decisivă.