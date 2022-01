Dinamo ar putea rata primul amical al anului! „Câinii” s-au răzgândit și i-au încurcat și pe adversari

„Câinii roșii” au programat un meci pentru sâmbătă, însă acesta ar putea fi anulat după ce oficialii trupei din „Ștefan cel Mare” s-au răzgândit și nu vor să mai facă deplasarea.

Dinamo ar fi urmat s-o întâlnească, sâmbătă, pe CS Blejoi, în deplasare, în primul amical al anului pentru „câini”, însă dinamoviștii au considerat că nu ar fi condiții propice pentru amicalul să se desfășoare în siguranță.

În acest context, oficialii clubului din „Groapă” le-ar fi transmis adversarilor, potrivit gsp.ro, să se prezinte, sâmbătă, de la ora 12:30, la baza de pregătire de la Săftica, dacă vor să mai dispute amicalul.

Vestea nu i-a picat tocmai bine primarului comunei, Adrian Dumitru, care spera spera să-și vadă favoriții jucând în comuna pe care o conduce.

Schimbări de trupe la Dinamo odată cu sosirea lui Stoican

Administratorul special al lui Dinamo, club aflat în insolvenţă, Iuliu Mureşan, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că vor fi mai multe schimbări de jucători la nivelul echipei pregătite de Flavius Stoican.

Oficialul dinamovist a anunţat că a semnat deja rezilierea unor contracte de jucători şi transferul lui Răzvan Patriche, de la Academica Clinceni.

„Sigur că vor pleca unii jucători, dar nu atât de mulţi. Pentru că dacă pleacă 15 sau 16, trebuie să faci o altă echipă şi iarna e foarte greu, pentru că nu se finalizează contractele şi noi nu ne permitem să aducem jucători pe sume de transfer, ci doar jucători liberi. Nu vom face multe transferuri dar vom aduce pe posturile unde avem nevoie, jucători care au făcut pregătirea cu echipe de Liga I şi care au jucat o parte din meciuri. Am semnat un prin transfer al unui jucător care mie mi-a plăcut foarte mult ca atitudine şi ca prezenţă în joc.

La meciul în direct a fost omul meciului şi a dus echipa Clinceni spre victorie. E vorba de căpitanul Clinceniului, Patriche. Are o vârstă, are o experienţă foarte mare, e mobilizator şi Dinamo are nevoie de astfel de jucători. Am reziliat contractul cu Vestenicky şi Gluhakovic, dimineaţă am reziliat cu Neicuţescu şi tot azi am reziliat contractul preparatorului fizic. Deci am făcut patru rezilieri şi acum la birou mă mai aşteaptă două persoane pentru rezilieri”, a susținut Mureşan în cadrul unei conferințe de presă.