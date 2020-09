Dinamo anunta inca o revenire in cadrul clubului! Nicolae Badea a fost convins de conducerea spaniolilor sa se alature noului proiect! Ce procentaj detine Badea

Nicolae Badea este cel de-al doilea nume mare care revine in cadrul clubului Dinamo.

Dupa revenirea lui Cornel Dinu in cadrul clubului, o alta persoana importanta a fost anuntata ca va fi din nou alaturi de Dinamo. Nicolae Badea va face parte din Consiliul de Administratie, detinand un procent de 7% din actiuni.

"Nicolae Badea are sapte procente in actionariat, va veni si el langa noi! In 7 zile poate iesi noul actionariat si si-a dat acceptul pentru a face economie de timp.

Vor fi multe legende ale lui Dinamo in club. Lupu si orice alt fost mare jucator pot propune jucatori la Dinamo", a declarat Ioan Marginean pentru ProSport.

Intre timp, pana ca numele mari sa mai revina in cadrul clubului Dinamo, echipa din "Stefan cel Mare" se pregateste de derby-ul de sambata impotriva FCSB-ului.