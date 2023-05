Dinamo a zdrobit-o pe CSA Steaua și speră la promovarea directă! MM Stoica surprinde: „Cum să n-o vrei în Liga 1?!”

Totuși, prima șansă o are Oțelul Galați, care își permite chiar să piardă una din ultimele două confruntări pe care le mai are de disputat, deoarece are trei puncte avans și avantajul clasării mai bune în sezonul regulat.

În acest context, MM Stoica, managerul general al FCSB, a făcut o declarație surprinzătoare. Acesta a susținut că și-ar dori ca atât Dinamo, cât și Oțelul Galați să promoveze în prima ligă.

MM: „Una e când e Dinamo în prima ligă!”

„Eu am vrut să promoveze ambele... şi Galaţi şi Dinamo. Am locuit 36 de ani în Galati, îţi dai seama de ce, iar Dinamo... cum să nu o vrei în prima ligă? Una e când e Dinamo în prima ligă sau Timişoara, e mare păcat... La Galaţi e arhiplin stadionul mereu.

(...) Una e să intre Dinamo în Liga I şi alta e vorba de play off, Rapid a ajuns dar, totuşi, a jucat cinstit. La Ovidiu a fost ce a fost...”, a spus MM Stoica, potrivit Orangesport.

Oțelul Galați va întâlni, în această etapă, Gloria Buzău, ultima clasată din playoff-ul Ligii 2, marți, de la ora 19:00.