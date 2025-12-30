Echipa Dinamo Bucureşti se va reuni pe 2 ianuarie, urmând să plece apoi într-un cantonament de nouă zile în Antalya.

Reunirea lotului echipei antrenate de Zeljko Kopic va avea loc vineri, 2 ianuarie, la Săftica, iar a doua zi, sâmbătă, jucătorii „câinilor” vor pleca în cantonament.

Dinamoviştii se vor pregăti în Antalya, în perioada 3 – 12 ianuarie 2026 şi vor susţine două meciuri amicale.

Primul se va juca în ziua de 7 ianuarie, iar adversară va fi echipa elveţiană Young Boys Berna, iar al doilea se va disputa la 11 ianuarie, împotriva formaţiei sud-coreene Gangwon FC, din prima ligă, informează news.ro.

Dinamo a rezolvat primul transfer al iernii! Anunțul lui Andrei Nicolescu: ”Pe 2 ianuarie e prezentarea!”



Andrei Nicolescu a dezvăluit că formația din Ștefan cel Mare a rezolvat primul transfer din această iarnă, iar noul jucător care va ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic urmează să fie prezentat pe 2 ianuarie.

Ulterior, președintele ”Câinilor Roșii” a dezvăluit că este vorba despre un jucător din compartimentul defensive, dar a precizat și faptul că roș-albii sunt interesați de Bogdan Vătăjelu.

”Suntem în niște discuții, am închis o discuție, un potențial transfer. Pe 2 ianuarie avem o prezentare de jucător, probabil la reunire, pe unul dintre posturile considerare deficitare. E închis (n.r. transferul), da.

Ne dorim, în mod ideal, patru jucători care să înlocuiască niște posturi pe care nu le vedem foarte bine acoperite și să aibă pe fiecare post jucător cu dublură pe care să le considere la același nivel. Sau cu potențialul la același nivel”, a spus Andrei Nicolescu la 48TV.

De altfel, oficialul lui Dinamo a explicat că la începutul anului vor urma negocieri cu Kennedy Boateng, fotbalistul intrat în ultimele luni de contract cu Dinamo: ”Am discutat cu ‘Boa’, iar pe 2 ianuarie ne vom întâlni pentru a analiza anumite opțiuni care ar putea fi incluse în contract”.

