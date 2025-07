Nou-promovata a oficializat astăzi aducerea fundașului bosniac Omar Pasagic, în vârstă de 27 de ani, ultima dată legitimat la Hebăr 1918, în prima ligă din Bulgaria.



Transfer la Metaloglobus: "Bine ai venit!"



Pasagic joacă pe postul de fundaș stânga și are dublă cetățenie, bosniacă și germană A evoluat de-a lungul carierei în Germania, Serbia, Grecia, Bulgaria și Bosnia, bifând tricourile unor echipe precum Stuttgarter Kickers, Borac Banja Luka, Tennis Borussia Berlin, RFK Novi Sad sau Kavala FC.



"Bine ai venit, Omar Pašagić!

Mult succes în tricoul echipei noastre!", a scris clubul pe Facebook.