"Ce rost mai are sa jucam daca pierdem la masa verde?" Raspunsul CFR-ului la dezvaluirea lui Becali

Derby-ul de la Cluj va fi cu casa inchisa.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie, Israel - Romania! Marti, 27 martie, Romania - Suedia!

Capitanul CFR-ului de la cele 3 titluri, Cadu e invitatul special la derby. Pentru a doua zi la rand, clujenii au luat cu asalt casele de bilete. Petrescu e suspendat, dar nu va sta in tribuna.

"In tribuna nu am cum. E prea multa lume, o sa stau in fata televizorului" a spus in gluma Dan Petrescu.

Nu tot stadionul va tine cu CFR. Sunt si multi stelisti in Ardeal. Stelistii vor sa castige la masa verde. Stiu ca un jucator al CFR-ului are probleme.

"Pai atunci mai are rost sa jucam daca oricum vom pierde? Sa nu excludem pe Craiova (din lupta pentru titlu)" spune Deac.