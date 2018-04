Dica nu ar refuza o oferta de la echipa care ii poate sufla titlul: "Am petrecut 6 luni frumoase acolo, am luat Cupa si campionatul!"

Nicolae Dica va pleca de la Steaua la finalul sezonului daca echipa rateaza titlul.

Gigi Becali a declarat in repetate randuri ca ii va prelungi contractul lui Dica doar daca acesta va castiga campionatul. Dica spune ca ar accepta fara probleme sa antreneze o alta echipa din Romania. Singura exceptie e Dinamo din pricina rivalitatii dintre cele doua cluburi.

Dica nu ar spune nu nici rivalei la titlu din acest moment, CFR Cluj. Dica a jucat la CFR in 2010, imprumutat de la Catania, si a castigat campionatul si Cupa cu ardelenii.

"De ce sa nu antrenez alta echipa din Romania? Nu as putea sa merg la Dinamo, pentru ca stiti si voi rivalitatea dintre cele doua echipe, dar in rest as antrena orice echipa fara probleme. Mi-am ales o meserie si as face-o cu cea mai mare placere. La CFR am petrecut 6 luni foarte frumoase, am luat Cupa si campionatul si a fost o perioada frumoasa din cariera mea de jucator. Voi merge la orice echipa din Romania, daca voi fi ofertat", a declarat Nicolae Dica in cadrul unei conferinte de presa.

Dica a declarat ca primit oferte si de la echipe din strainatate in perioada in care s-a aflat la Steaua, dar le-a refuzat pentru a-si duce contractul la final.