Dica l-a bagat in sedinta pe Morutan dupa ce a luat rosu cu Gaz Metan! Ce i-a transmis

Nicolae Dica a tinut sa aiba o discutie fata in fata cu Olimpiu Morutan dupa faza care i-a adus mijlocasului eliminarea in jocul din weekend cu Gaz Metan.

Dica nu e suparat pe Morutan si crede ca fotbalistul si-a inteles greseala. Cu Gaz Metan, Morutan a rezistat in teren mai putin de 5 minute. A intrat tare la Marius Constantin si Hategan i-a dat rosu direct!

"Am avut o discutie cu el, i-am explicat unde a gresit. Important e ca el sa nu mai repete aceeasi greseala. Noi avem incredere in el. Are calitati, trebuie sa treaca peste acest moment, este un moment mai dificil, dar se poate intampla in cariera unui jucator. A mai avut un moment dificil la nationala de juniori si a reusit sa treaca peste", a spus Dica.