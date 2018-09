"Dica are NEBUNIE! Asta face la fiecare meci!" Becali tocmai a anuntat transferul URIAS al lui Man?! "Vai de capul meu de cati bani e vorba!"

Becali lasa de inteles ca plecarea lui Man e aproape si ca are deja cluburi dispusa sa-i plateasca suma ceruta pe atacant!

"Il vedeti pe Man? O sa-l vedeti cat de curand ca... Nu mai zic. Nu vreau sa mai spun! Vai de capul meu de cati bani e vorba! O sa vedeti peste un an de zile. Nu stiu daca am batut palma cu cineva", a spus misterios Becali la Digisport.

Patronul FCSB spune ca va continua cu politica de transferuri pe care o foloseste si in prezent.

"Eu nu am incredere in specialisti. Cand o sa am bani, o sa aduc specialisti de afara care sa nu ma bage in faliment. Asta o sa fac! Eu conduc si eu cum pot. Am pierdut 230 000 de euro in doi ani cu marketingul. Pentru mine nu exista sa dau bani si sa fac activitatea aia doar asa, ca s-o fac. Nu poti sa faci bani in Romania din marketing. Costa mai mult sa faci ceva decat incasezi. Din banii pe care o sa-i iau pe jucatori, o sa ridic stacheta. Cum o ridic? Maresc salariile!", a explicat Becali.

Dica are viata grea la FCSB. Trebuie sa puna 10 puncte peste rivale inainte de play-off. Asta ii cere Becali: "In play-off, toate sunt impotriva noastra. Toate celelalte 4 sunt contra noastra. Nu ca se dau la o parte, dar o lasa mai moale. Cum s-au castigat ultimele doua campionate? De ce sa ia Becali titlul? I-am zis lui Mihai ca n-au ce sa ne faca daca luam 10 puncte avans!"

Becali spune ca nu el face schimbari la pauza meciurilor pe care le joaca ros-albastrii:



"Dica are nebunie si schimba numai cate doi la pauza. Imi zice: nu, domne', asa merita, ca n-au valoare. Nu ca n-au valoare, dar nu joaca ce-mi trebuie mie, ii schimb".