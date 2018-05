DEZVALUIRI din vestiar! Mesajul DUR transmis de Dan Petrescu jucatorilor CFR-ului: "Care vreti sa mergeti in continuare cu mine, ramaneti! Care nu, PLECATI!"

CFR Cluj 1-0 Craiova! Ardelenii au castigat cu emotii si au revenit pe primul loc al clasamentului.

CFR Cluj s-a impus cu emotii dupa un gol marcat de Camora si un penalty ratat de olteni in minutele de prelungire. Dan Petrescu a trait intens meciul si a avut probleme de sanatate la final. Tehnicianul ardelenilor nu a venit la conferinta de presa.

Cristi Manea a dezvaluit mesajul transmis de Dan Petrescu, in vestiar, imediat dupa remiza cu FCSB din etapa trecuta.

”Dupa meciul cu Steaua, Mister ne-a spus ’care vreti sa mergeti in continuare cu mine, ramaneti in vestiar! Care nu, puteti sa plecati!’. Este pacat sa dam acum cu piciorul la tot ce am facut pana acum, la tot ce am construit un an si cred ca merităm un trofeu", a declarat Cristi Manea pentru DigiSport.