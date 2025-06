Fostul dinamovist a fost principala țintă a lui Gigi Becali pentru această perioadă de mercato. În schimbul său, patronul FCSB l-a cedat pe Alexandru Musi (20 de ani) plus încă un milion de euro.



După ce a fost prezentat oficial ca noul jucător al campioanei României, Politic a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare pentru fanii dinamoviști.



Politic a transmis mulțumiri celor de la Dinamo. ”Vă doresc tot binele din lume”, a scris fostul căpitan al echipei lui Kopic, după care a oprit comentariile la postarea respectivă.



Mesajul lui Dennis Politic după despărțirea de Dinamo



„Mulțumesc, Dinamo!



Am trăit momente intense și speciale în tricoul lui Dinamo, de la salvarea de la retrogradare sezonul trecut, la intrarea în play off după 8 ani de zile. Au fost momente care m-au format ca jucător și ca om. Am fost primit cu căldură și m-am simțit parte dintr-o familie adevărată, chiar și în cele mai grele clipe. Le mulțumesc colegilor, staff-ului și mai ales vouă, suporterilor, pentru susținerea sinceră și pasiunea voastră incredibilă.



A venit timpul pentru un nou capitol în cariera mea. Nu uit ce a fost și plec cu respect și recunoștință. Vă doresc tot binele din lume și să vă vedeți clubul acolo unde îi e locul – sus, luptând pentru glorie.



Cu respect,

Dennis Politic”, a scris Politic.