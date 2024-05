Italianul a semnat cu FCU Craiova pe 16 octombrie și a fost demis pe 28 februarie, după 18 apariții pe banca tehnică a clubului din Bănie și după ce a înregistrat o medie de 1.33 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Demis de Adrian Mititelu în februarie, Giovanni Costantino s-a dezlănțuit după ce FCU Craiova a retrogradat

Duminică seară, FCU Craiova a întâlnit-o pe FC Hermannstadt pe ”Ion Oblemenco”. La capătul celor 90 de minute, sibienii s-au impus cu 3-1, iar oltenii au retrogradat în eșalonul secund, chiar de pe ultima poziție a play-out-ului Superligii României.

Giovanni Costantino a dezvăluit că a urmărit câteva dintre meciurile celor de la FCU Craiova și nu s-a ferit să-l arate cu degetul pe patronul Adrian Mititelu. Antrenorul a mai mărturisit și că a încercat să găsească soluții în timpul mandatului său pentru a redresa echipa, dar a susținut că nu a fost ascultat de nimeni.

”Am văzut că FCU a retrogradat. Am urmărit câteva meciuri după ce am plecat. Îmi pare foarte rău pentru club, pentru jucători şi pentru fani, pentru pasiunea pe care o au. FCU nu avea o echipă care să retrogradeze. Din păcate, sunt unele situaţii care, văzute din interior, sunt înţelese. În ianuarie, după acea serie de victorii, am spus că avem nevoie de o pregătire diferită, dar nimeni nu m-a ascultat.

În februarie am cerut să aducem câţiva jucători, dar nu s-a întâmplat. Am spus că cineva din echipă trebuia să fie exclus, dar nu am fost ascultat. Nu dau niciun nume, spun doar că nu am fost ascultat. Am spus că dacă nu sunt ascultat, echipa riscă să retrogradeze. În schimb, mi s-a spus că fără jucătorii pe care eu voiam să-i dau afară echipa ar retrograda. Dar am avut dreptate eu”, a spus Costantino, potrivit Fanatik.

Sancțiuni aspre după incidentele de la Craiova! Ultrașii lui FCU, puși la punct de oamenii legii

Spre finalul partidei din Bănie, galeria lui FCU Craiova a început să rupă scaunele și să le arunce pe suprafața de teren. Din peluză s-au putut auzi și scandări împotriva lui Adrian Mititelu, patronul clubului.

După fluierul de final al lui Marian Barbu, ultrașii lui FCU au continuat prăpădul și în exteriorul arenei, iar Jandarmeria din Craiova a emis un comunicat în care a evidențiat ce sancțiuni a impus după ”jihadul” din oraș.

”Jandarmeria Craiova a sancționat cu interzicerea accesului la competițiile sportive, pe o perioadă de șase luni, respectiv un an, șapte suporteri care au aruncat în direcția suprafeței de joc cu scaune și materiale pirotehnice și au introdus bannere cu conținut obscen pe stadionul 'Ion Oblemenco'”, se arată în comunicatul Jandarmeriei, potrivit GSP.