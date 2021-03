Declaratii INCREDIBILE dupa CFR - Poli Iasi! "Am fost jalnici, mi-e rusine. Ce pot sa mai spun?! N-am facut nimic!"

Andreias Calcan e in depresie dupa infrangerea cu CFR!

Mijlocasul ofensiv al ultimei clasate e dezamagit atat de prestatia sa, cat si de cea a coechipierilor. Calcan spune ca fotbalistii incearca sa caute solutii pentru salvarea echipei, dar haosul de la club nu-i ajuta deloc!

"Ce pot sa zic? In seara asta am aratat jalnic din toate punctele de vedere, asta e realitatea. Trebuia sa facem mult mai mult, in Cupa am reusit sa castigam, inseamna ca se poate. Astazi trebuia sa aratam mult mai mult, din toate punctele de vedere. Ce pot sa spun? Toate schimbarile astea... nici noi nu stim ce se intampla maine. Ne afecteaza, se vede in starea noastra de spirit. Trebuie sa lasam toate lucrurile, sa le dam deoparte, sa facem mult mai mult, sa ne adunam.

Campionatul nu e gata, nu putem abandona lupta. Trebuie sa facem mult mai mult cu contracandidatele noastre la retrogradare. Ce pot sa spun mai mult. Nu gasesc explicatii pentru jocul din seara asta, si eu sunt afectat. Am facut cu totii prea putin, n-avem cum sa ne ascundem, pe ce sa dam vina, trebuie sa ne asumam vina. Trebuie sa fim barbati, sa ne ajutam unul pe altul, in afara de noi n-are cine s-o scoata pe Poli de aici.

N-am aratat nimic azi, mi-e rusine, sa fiu sincer. N-am ce sa gasesc, ce sa spun... Nu-mi pare rau ca am venit aici, am facut-o cu inima deschisa, am vrut sa ajut echipa. Din pacate, situatia din clasament e foarte urata. Am inceput foarte bine, dar important e cum termini!", a spus Calcan la Digisport.