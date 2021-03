EXCLUSIV | "Nu ni-l permitem pe Dan Petrescu!" Reactia oficialilor lui Sepsi dupa ce a aparut zvonul ca l-ar curta pe fostul antrenor de la CFR Cluj

Cornel Sfaiter a vorbit la Pro X despre schimbarea antrenorului celor de la Sepsi.

Oficialul covasnenilor a infirmat zvonurile potrivit carora clubul ar negocia cu Dan Petrescu preluarea echipei din urmatorul sezon al Ligii 1.

Cornel Sfaiter a spus ca Sepsi nu-si permite, in acest moment, sa aduca un antrenor atat de valoros cum este Petrescu, pana acum neexistand nicio discutie despre schimbarea lui Leo Grozavu de pe banca tehnica.

"La Sepsi nu se schimba antrenorii foarte repede. E o lipsa de respect fata de Leo Grozavu fiindca am cochetat cu o pozitie buna, am fost pe locul 4... Dan Petrescu nu are nevoie de publicitate, e un antrenor foarte valoros, care a castigat trofee in campionatul intern. E un antrenor care isi doreste trofee. La momentul asta va spun cu sinceritate ca Sepsi neaga vehement o discutie cu Dan Petrescu.

Nici nu s-a pus in discutie schimbarea antrenorului. Suntem conectati la ce avem de facut pana la finalul acestui an. Dan Petrescu isi doreste trofee si Sepsi isi doreste trofee, clubul a reusit lucruri mari de cand a promovat, dar nu ne permitem un buget prin care sa ne batem la campionat cu CFR, FCSB sau Craiova.

Noi vrem un echilibru, o stabilitate financiara, vrem continuitate si sa ne batem cu cei mari. Dan Petrescu e un antrenor pe care Sepsi nu si-l permite in acest moment, nici nu am discutat despre asta. Probabil ca isi doreste sa antreneze la un nivel mai inalt, probabil in strainatate", a declarat Cornel Sfaiter la Ora exacta in sport.