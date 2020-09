Tucudean, aproape sa revina pe teren! Fostul sau antrenor il asteapta la o echipa din Liga 1:"I-am facut oferta si astept un raspuns!"

George Tucudean (29 de ani) este liber de contract dupa despartirea de CFR Cluj.

Problemele de sanatate ale atacantului l-au tinut departe de gazon. Cu toate ca a revenit in iarna, Dan Petrescu nu l-a mai folosit ca inainte pe George Tucudean, care a decis sa ramana liber de contract. Ofertele curg pentru acesta, ultima fiind venita din partea unui fost antrenor de-al sau de la Dinamo, Ioan Andone, manager la FC Voluntari in prezent.

"Chiar i-am facut oferta sa vina la noi, la Voluntari si astept un raspuns. Am vorbit la telefon, apoi m-am si vazut cu el personal la Arad, cand am avut meci cu UTA. Nu e inca decis suta la suta nici sa se lase, nici sa mai continue. Am baut o cafea impreuna si i-am spus ca-l astept cu bratele deschise la Voluntari. Avem nevoie de atacant!", a declarat Ioan Andone pentru Fanatik.

Tucudean a fost transferat in 2018 de la Viitorul, reusind sa inscrie 30 de goluri in 62 de meciuri pentru CFR Cluj, unde a prins varful de forma al carierei.