După un start modest de sezon, roș-albaștrii încearcă să revină în vârful clasamentului, dar echipa patronată de Gigi Becali se confruntă cu mari problemee cu accidentările în compartimentul defensiv.

Cum arată primul ”11” al lui FCSB pentru meciul cu U Cluj

Din acest motiv, roș-albaștrii apelează din nou la un jucător U21 în apărare.

Așa cum era de așteptat, FCSB începe meciul cu U Cluj cu Ștefan Târnovanu în poartă. În centrul apărării se vor afla Siyabonga Ngezana și Ionuț Cercel, în timp ce de flancuri se vor ocupa Alexandru Pantea și Risto Radunovic.

Mihai Lixandru și Adrian Șut vor juca la închidere. În compartimentul ofensiv, vor evolua Juri Cisotti, Florin Tănase și Darius Olaru, iar Daniel Bîrligea va fi vârf de atac, în timp ce Denis Alibec revine pe banca de rezerve.

Echipa de start a lui FCSB