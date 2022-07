De la Hagi la Mutu. Fotbalistul cu "dinamită" în ghete dezvăluie lecția de bază învățată de la "Rege"

Mijlocașul în vârstă de 24 de ani a semnat la mijlocul lunii iunie un contract pe două sezoane cu formația patronată de Victor Angelescu și Dan Șucu. Considerat de Adrian Mutu, antrenorul Rpaidului, jucător esențial la naționala de tineret în timpul Europeanului de la Budapesta, Andrei Ciobanu e unul dintre puținii jucători din prima ligă care șutează la poartă din orice poziție.

Fotbalist cerebral, Ciobanu susține că presiunea exercitată de publicul din Giulești îl va motiva și dezvăluie o lecție predată de mentorul său, Gheorghe Hagi. "Sunt conștient că poate părea una din marile provocări pentru mine, prin venirea la Rapid, dacă ne gândim la atmosfera Giuleștiului comparativ cu faptul că am jucat doar la Viitorul și Farul, unde suporterii sunt minunați dar nu pot rivaliza, totuși, numeric și ca intensitate. De fapt, eu am crescut și m-am format totdeauna în presiune!

Unul din principiile de bază ale viziunii fotbalistice la domnul Gică Hagi este tocmai presiunea pozitivă. Necesară și permanentă pentru performanță! O spune foarte des și dumnealui, dar există zi de zi, în practică, la club. Apoi, să nu uităm ca la naționala U21 am devenit jucător de bază pentru turneul final EURO U21 din 2021 când exista presiunea uriașă a performanței anterioare, la care am participat și eu în 2019, dar în care am jucat mai puțin. Și cred eu că m-am descurcat. Așadar, știu să folosesc presiunea în avantajul meu și al echipei! Nu voi dezamăgi!", a spus Andrei Ciobanu, pentru playsport.ro.

Născut la Bârlad, Andrei Ciobanu a crescut la Academia lui Gheorghe Hagi, debutând în Liga 1 în 2016, în partida Viitorul Constanța – Astra. Fotbalistul care poate juca pe orice post din linia de mijloc a evoluat pentru naționala U21 la Campionatul European din 2019, când România s-a calificat în semifinalele competiției, dar și pentru naționala olimpică, unde a bifat toate cele trei partide ale formației U23 din grupe.