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Retrogradată în Liga 3 după barajul pierdut cu CSC Șelimbăr, CS Dinamo speră să beneficieze de ”forfait”-ul uneia dintre echipele cu probleme pentru a continua în divizia secundă și în sezonul viitor.

Până atunci, pagina oficială CS Dinamo Fotbal i-a prezentat pe ”Micul Duckadam” și pe ”Noul Mitea” și, acum, pe atacantul poreclit ”Ursul”.

David Stoica, golgheter la juniorii lui CS Dinamo

”📷 Ursul ⚪🔴

Invitatul de astăzi, la Zoom Academia CS Dinamo, este un atacant de careu, nouar, căpitan și golgheter al grupei 2009.

Este vorba de David Stoica, fiul fostului mijlocaș al celor de la FC Argeș și CS Mioveni, Jimmy Stoica.

Lui David i s-a spus <Ursul> în urmă cu 3 ani, când a făcut pasul de la Rapid la CS Dinamo, datorită fizicului său impresionant.

La începutul acestui an, David Stoica a prins lotul primei echipe în cantonamentul de iarnă, de la Valea Iașului, însă nu a apucat să debuteze pentru CS Dinamo în Liga 2.

17 ani va împlini David Stoica, luna viitoare, pe 24 iulie”, a postat CS Dinamo Fotbal.

CS Dinamo poate rămane în Liga 2 cu Ionuț Chirilă pe bancă, deși a pierdut barajul cu Șelimbăr

Conform informațiilor deținute de Sport.ro, clubul din subordinea MAI poate evolua și în sezonul viitor în Liga 2, deși a pierdut barajul de menținere în divizia secundă contra celor de la CSC Șelimbăr (1-1, 0-2).

În birourile clubului din Ștefan cel Mare se așteaptă decizia oficială din partea FRF, pentru ca clubul să fie invitat să participe în ediția viitoare a Ligii 2, din cauză că mai multe echipe întâmpină grave probleme financiare și ar putea să se retragă din competiție până la startul meciurilor, care este programat după 1 august 2026.

Printre echipele care nu sunt sigure de finanțare pentru următoare stagiune sunt Poli Iași, CSM Slatina, Unirea Slobozia și FC Bacău (clubul nu a primit licența pentru Liga 2, dar decizia a fost atacată la Apel).

Dacă echipa primește undă verde pentru participarea în Liga 2, antrenorul echipei ar putea fi Ionuț Chirilă (60 de ani), care ar avea deja un contract cu CS Dinamo, valabil de la 1 iulie.