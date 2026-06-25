Giuleștenii sărbătoresc astăzi a 103-a aniversare de când a luat viață clubul din Grant. De-a lungul istoriei, Rapid a câștigat de trei ori campionatul României, în sezoanele 1966/67, 1998/99 și 2002/03. În palmaresul alb-vișiniilor mai figurează 13 cupe și patru supercupe.

Rapid a împlinit 103 ani! Mesajul lui Daniel Pancu

Daniel Pancu, actualul ”principal” din Grant, care i-a luat locul la cârmă lui Costel Gâlcă, plecat odată cu încheierea stagiunii 2025/26, a transmis un mesaj sincer pe rețelele sociale ale Rapidului la aniversarea de 103 ani a echipei.

”Înseamnă mult. Gândește-te că eu am semnat cu Rapid când avea 73 de ani de istorie. Sunt unul dintre norocoșii jucători care au evoluat pentru clubul ăsta minunat, pentru că am prins o perioadă foarte bună în care Rapid an de an se bătea la trofee.

La mulți ani le spun în fiecare zi și mie și la toată lumea, în fiecare zi să trăim, pentru că trăim cu adevărat când suntem aici, când suntem îmbrăcați în vișiniu”, a spus Daniel Pancu.

Una dintre cele mai importante performanțe europene ale Rapidului a fost calificarea în sferturile Cupei UEFA, în sezonul 2005/06, când Rapid a fost eliminată de Steaua, după 1-1 în Giulești și 0-0 pe ”Lia Manoliu”.

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”Suntem în negocieri avansate cu doi jucători. Amândoi sunt străini şi negocierile sunt avansate. Aproape de începutul cantonamentului din Austria sper să-i avem aici.

Mai sunt discuţii şi despre plecări, pentru un jucător avem şi ofertă. Acum nu suntem de acord cu suma, sunt unul, doi jucători de care vrem să ne despărţim. Vă daţi seama de cine nu mai e în lot. Poate afectăm negocierile cu alte echipe şi nu vreau să spun”, a declarat Angelescu la Prima Sport.