Hadnagy Attila (42 de ani), directorul general al clubului Sepsi Sfântu Gheorghe, vorbește în exclusivitate pentru Sport.ro despre eșecul categoric cu Rapid, din prima etapă disputată în acest an, despre lipsa transferurilor din această iarnă la clubul covăsnean și explică, de asemenea. de ce gruparea pe care o conduce nu se poate bate la titlu.

Nu sunt pea multe informații în presă despre Sepsi. De ce?

Păi dacă nu vor, ce să facem? Noi suntem deschiși. Nu suntem așa interesanți...

Totuși, Sepsi este una dintre echipele care au reprezentat România în Conference League, este deținătoarea trofeelor Cupa României și Supercupa României. N-ar trebui să faceți și voi mai mult în privința expunerii?

Păi, cum am zis, noi suntem deschiși, dar nici nu vrem să batem la uși. Dacă așa consideră unii, asta e. Nu mergem noi peste presă, așa cum fac alte cluburi.

Ce s-a întâmplat cu Rapid în prima etapă din 2023? Veneați după o serie de șapte meciuri fără înfrângere la finalul anului trecut...

Sincer, ne-a surprins și pe noi. Mai mult concentrarea băieților a fost cauza, că jocul nu pot spune că a fost rău. Au intrat pe teren de parcă erau în aer. Și s-a văzut, în minutul 17 era 3-0. Cred că Rapidul nu se gândea că va avea un meci așa ușor cu noi. În minutul 17 era deja rupt totul pentru noi. N-am avut atitudine, n-am avut nimic în acele minute. Apoi, cât de cât ne-am revenit. Bine, nici Rapidul, la 3-0, nu prea ne-a mai atacat, păstrând scorul. Sper ca șocul ăsta, palma asta, să ne tezească.

Și-au revenit jucătorii după această „palmă”?

Da, săptămâna asta s-au pregătit bine, am stat de vorbă și eu cu ei, a stat de vorbă și Mister (n.r. - antrenorul Bergodi). Eu sper și cred că și-au revenit, iar duminică să câștigăm cu FC U Craiova.

Interviu cu Hadnagy | „De ce n-ați făcut niciun transfer? Ce, nu mai aveți bani?”

Nu mai are Sepsi bani? N-ați făcut niciun transfer în iarna asta...

(râde) Am auzit asta și de la suporterii noștri: „De ce n-ați făcut niciun transfer? Ce, nu mai aveți bani?”

Păi la asta te duce gândul...

N-are nicio treabă! Eu chair am avut trei discuții cu Mister și mi-a spus și el că avem dubluri pe toate posturile. Și am zis că n-are rost să mai plătim un jucător ca să stea în tribune. Nu merită. Dar acum, din păcate, s-a accidentat Rodriguez, care va sta vreo 3-4 săptămâni, pentru că are niște probleme la tendon. Așa că trebuie neapărat să găsim un mijlocaș defensiv/ofensiv, un șeptar/optar, box to box. Acum căutăm și, până se termină perioada de transferuri, sper să-l și aducem.

Și va rămâne singurul transfer în iarna asta?

Sincer, nu ne gândim la alt transfer. Maxim unu-doi jucători. Maxim.

Te-ntreb pentru că ați și cedat trei fotbaliști...

Da, am cedat trei jucători care nu prea au prins nici lotul în ultima vreme. Nici Golofca, nici Bărbuț, nici Dragomir, copilul. Așa că am reziliat de comun acord. Am vorbit și cu Golo, mi-a zis că el vea să plece dacă nu joacă. Și el, și Bărbuț la fel. Au plecat cei care nu mai prindeau lotul.

Deci sunt bani? Spune-le suporterilor, să se liniștească.

Eu am spus că suntm la zi cu primele, cu salariile.

„Noi nu aruncăm cu banii”

La voi nu au fost probleme de acest gen?

Doamne-ferește! Sper să nici nu fie. Dar noi nu aruncăm cu banii, nici jucătorilor nu le dăm prea mulți. Dar ce-am promis, am putut să dăm până acum.

Bugetul clubului din ce este constituit, în afara banilor din drepturile tv?

Numai și numai din sponsorizări? Locale și naționale.

Guvernul ungar mai investște în club?

Nuuuuu. Noi n-am avut nicio treabă cu... Guvernul maghiar a construit stadionul și atât. Echipa mare nu are nicio treabă cu guvernul maghiar. Echipa mare trăiește din drepturile de televizare și din sponsorizări.

Știu că au venit bani de la guvernul maghiar la Centrul de copii...

Acolo la Academie, da. Acolo nu mă ocup eu.

Totuși, știi ce e pe acolo, bănuiesc. Cum merge, sunt ceva perspective?

Sunt niște copii interesanți, chiar am luat cu noi în cantonament șapte. Din vară, ies din Under 21 și Dumitresu, și Ispas. Trebuie să aducem înlocuitori. Știți cum e, saltul de la juniori la prima echipă e cam mare.

Sepsi de ce nu-și propune câștigare campionatului?

Păi noi nu avem bugetul CFR-ului, FCSB-ului, Craiovei, Rapidului. De-aia. Noi nu putem să dăm salarii de 15.000-20.000-30.000, cum dă CFR. N-avem cum. Și normal că ei au prima șansă la titlu. Bravo lor, au bani, sunt alte cerințe acolo. Un jucător mai bun nu vine pe 7-8000, ci pe 20-30.000.

Păi la Sepsi cât este cel mai mare salariu?

La noi nu sunt salarii foarte mari. Noi nu depășim 10.000 niciodată. Asta e politica noastră.

Cum vezi scandalul acestora al licențelor și carnetelor de antrenor? S-a spus chiar despre Cristiano Bergodi că nu ar avea carnetul echivalat în România...

(râde). Oriunde te duci, trebuie să ai o diplomă. Mi se pare normal să fie așa. Cine are licența Pro nu ar trebui să aibă probleme. Dar eu cred că și cei care sunt deja înscriși la licența Pro ar trebui să fie lăsați să antreneze. Pentru că vor obține licența. Trebuie lăsați pe bancă. Nu știu de ce atâta scandal. La cei care au doar licența A sau B, e normal să nu antreneze în Liga 1.

a jucat în carieră pe postul de atacant, număr 9, și a apărat culorile cluburilor Oltul Sfântu Gheorghe, Petrolul Ploiești, FC Brașov, FC Botoșani și Sepsi, reușind să marcheze în Liga 1 39 de goluri în 207 partide. În sezonul 2016-2017, a contribuit decisiv la promovarea lui Sepsi în primul eșalon, înscriind 28 de goluri în 31 de partide disputate în Liga a doua.

Sepsi e pe locul 6 în Liga 1, cu 32 de puncte după 22 de etape, iar duminică joacă în etapa a 23-a acasă, împotriva celor de la FC U Craiova.

Sepsi a câștigat Cupa României la finalul sezonului trecut, 2-1 în finala cu FC Voluntari, și Supercupa României înainte de începerea actualului sezon, 2-1 contra campioanei CFR Cluj.

În partea a doua a interviului cu Hadnagy Attila, discutăm despre scandările xenofobe și despre relația dintre maghiari și români la Sfântu Gheorghe.