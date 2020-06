De cine ii era frica lui Banel Nicolita pe vremea cand juca la FCSB: "Cand i-am vazut acolo pe toti nu puteam sa mai vorbesc"

Banel Nicolita a povestit despre momentele cand a fost cumparat de echipa patronata de Gigi Becali.

Nicolita a declarat ca a fost atat de emotionat cand si-a vazut toti coechipierii incat nu a mai putut sa vorbeasca.

"A fost o zi foarte grea, din toate punctele de vedere. Am avut emotii foarte mari. Am coborat din tren, a venit Radu Paligora si m-a dus la vizita medicala. Cand i-am vazut acolo pe toti nu puteam sa mai vorbesc", a povestit Nicolita pentruTelekom Sport.

De asemenea, el si-a amintit de ziua cand a semnat cu fosta campioana a Romaniei si a marturist ca ii era teama de momentul cand ar fi trebuit sa se intalneasca cu Mirel Radoi.

"Pentru mine a fost o bucurie imensa cand mi l-a dat la telefon, cand am semnat cu Steaua, pe 5 ianuarie 2005. Meme Stoica l-a sunat pe Mirel. Eram transpirat tot, galben. Mi-a zis . Bineinteles ca nici nu ma gandeam, am semnat cu ochii inchisi. Dupa ce am iesit din birou", a povestit fostul jucator de la Saint-Etienne.

Banel Nicolita a jucat 6 ani in tricoul ros-albastrilor. In total a strans 263 de meciuri, inscris 35 de goluri si a oferit 41 de pase decisive.