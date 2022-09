De când nu a mai jucat Giedrius Arlauskis. Lituanianul vrea să ia titlul și cu Universitatea Craiova

Portarul lituanian, de șase ori campion în România, revine după un an de pauză în România.

Ultimul meci al lui Arlauskis a fost pe 26 august 2021, în CFR Cluj - Steaua Roșie Belgrad. Practic, ultimul meci al lui Marius Șumudică pe banca tehnică a grupării din Gruia.

Giedrius Arlauskis revine după un an în Liga 1!

După acel meci, Neluțu Varga a decis să facă schimbări masive la CFR Cluj și l-a îndepărtat pe antrenorul Marius Șumudică, dar și pe președintele Marian Copilu.

Demiterea lui Copilu i-a pus ”capac” portarului lituanian, care a decis să plece de la CFR Cluj. De atunci, ”Arla” este liber de contract și a semnat acum cu Universitatea Craiova, unde Copilu este președinte.

"Eu fără Marian nu văd viitorul echipei. Eu nu mai vin, ca jucător e mai greu să plec. Forța noastră și în teren și în afară suntem noi! Noi pierdem acum, trebuie să mergem mai departe. A mai fost plecat Marian și a fost circ!", spunea Giedrius Arlauskis, în exclusivitate pentru www.sport.ro.

Arlauskis: „De fiecare dată când câlcam pe stadion era ceva special”

„Mă simt încântat, mă bucur că sunt aici. Sincer, am venit cu gânduri și planuri mari, că să câștigam ceva frumos cu echipa aceasta. Am auzit lucruri frumoase despre bază, e una frumoasă și de calitate, abia aștept să calc și pe iarbă. Suporterii sunt minunați, eu am nevoie de ei, de nebunia lor.

De fiecare dată când călcam pe stadionul Craiovei era ceva special și de asta făceam și meciuri bune, pentru că atmosfera aici e una deosebită.”, au fost cuvintele lui Giedrius Arlauskis.

Arlauskis a câștigat de șapte ori titlul în Superliga, odată cu Unirea Urziceni (08/09) și FCSB (14/15) și de cinci ori cu CFR Cluj (17/18, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22). Lituanianul a mai obținut două Supercupe cu ardelenii (18/19, 20/21), o cupă a ligii cu roș-albaștrii (14/15) și Cupa României în același sezon.

Portarul de 34 de ani a bifat cele mai multe apariții la CFR, 125, unde a închis poarta în 67 de meciuri și a încasat doar 80 de goluri. Pe lângă formația din Gruia, respectiv trupele românești, "Arla" a mai jucat la Mastis, Siauliai, Rubin Kazan, Watford, Espanyol și Al-Shabab.