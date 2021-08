Dario Bonetti, mesaj categoric pentru jucători! Ce le-a interzis acestora

Antrenorul italian a vorbit înaintea partidei cu CS Mioveni.

Formația din Ștefan cel Mare a început sezonul cu rezultate pozitive, în ciuda faptului că a pierdut etapa trecută, 1-0, cu Chindia, dar pe teren propriu are două victorii din două posibile, iar antrenorul Dario Bonetti speră ca forma de acasă să fie menținută și la meciul cu CS Mioveni.

"Este normal să apară fluctuaţii de rezultate atunci când joci cu tineri. La orice echipă este nevoie de îmbunătăţiri, de aceea muncim bine, iar jucătorii sunt concentraţi. Puteam să facem mai mult decât cele şase puncte de până acum. Cu puţin mai multă experienţă, cred că am fi putut avea acum minimum şapte sau nouă puncte. În ultimul meci nu am jucat aşa cum am vrut, cel puţin în prima repriză.

Asta pentru că avem jucători tineri, iar evoluţiile lor fluctuează. Experienţa este cea care îl face pe un jucător să înţeleagă faptul că trebuie să fie competitiv în fiecare moment al meciului. Încercăm să mai acumulăm puncte, aşa că luni ne aşteaptă un meci important cu Mioveniul", a spus Dario Bonetti.

"Nu discutăm despre bani"

"La Săftica noi nu discutăm despre bani, vorbim numai despre meseria noastră şi despre cum să creştem calitatea echipei. E interzis să vorbim despre bani. Jucătorii mei sunt tineri şi motivaţi. Nu poţi juca fotbal fără motivație! Ei eu au o şansă bună şi lucrează foarte bine. Presiunea este normală în fotbal, dar lucrul cu adevărat important pentru noi acum este să obţinem un rezultat pozitiv în meciul următor", a mai spus tehnicianul.