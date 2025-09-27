Dulce împăcare! Alex Dobre a rămas singur cu fanii lui Rapid la finalul meciului de la Ploiești: ce a făcut fotbalistul

Unicul gol al confruntării de pe ”Ilie Oană”, în etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României, a fost înscris de Alex Pașcanu, după o lovitură liberă executată în forță de Elvir Koljic și o respingere modestă a portarului Raul Bălbărău.

Golul a fost și singurul moment demn de luat în considerare după duelul de la Ploiești, care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

Dacă în prima repriză cele două echipe au mișcat ceva, în actul secund fotbalul a ațipit, iar publicul de pe stadion a rămas treaz doar datorită suporterilor din tribună care au menținut atmosfera prin cântece și scandări.

