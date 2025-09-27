Unicul gol al confruntării de pe ”Ilie Oană”, în etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României, a fost înscris de Alex Pașcanu, după o lovitură liberă executată în forță de Elvir Koljic și o respingere modestă a portarului Raul Bălbărău.
Golul a fost și singurul moment demn de luat în considerare după duelul de la Ploiești, care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.
Dacă în prima repriză cele două echipe au mișcat ceva, în actul secund fotbalul a ațipit, iar publicul de pe stadion a rămas treaz doar datorită suporterilor din tribună care au menținut atmosfera prin cântece și scandări.
Dulce împăcare! Alex Dobre a rămas singur cu fanii lui Rapid la finalul meciului de la Ploiești: ce a făcut fotbalistul
Foto: Corespondenți Pro TV
Alex Dobre a fost luat în colimator după eșecul lui Rapid din Giulești din etapa precedentă cu FC Hermannstadt (1-2). Galeria din ”Grant” nu a avut milă față de jucătorul lui Gâlcă, căruia i-au fost adresate insulte grosolane.
Acum, după ce Rapid a câștigat în ”Primvs Derby”, Alex Dobre s-a împăcat cu galeria. Suporterii lui Rapid, veniți la Ploiești, i-au și scandat numele după ce fotbalistul a rămas singur cu ei la gard. Iar unul dintre fani s-a bucurat și de tricoul lui Dobre (VEZI GALERIA FOTO).
Fanii lui Rapid, înainte de meci