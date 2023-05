Dan Șucu a crescut bugetul pentru transferuri la Rapid! Ce obiectiv real le-a setat giuleștenilor pentru sezonul viitor

Pentru asta, Dan Șucu anunță că bugetul Rapidului pentru tranferuri va fi dublu față de sezonul trecut. Conducătorii au agreat, pentru început, suma de trei milioane de euro, însă Șucu este dispus să mai suplimenteze până la patru milioane de euro, dacă vor exista „oportunități”.

Giuleștenii visează la titlu, însă Dan Șucu încearcă să rămână rezervat și să le seteze rapidștilor un obiectiv mult mai realistic: clasarea pe unul dintre primele trei locuri.

„Eu zic că da! În mod cert, e greu să decizi. Sunt foarte multe componente, e imposibil de speculat cine ia titlul. Sunt 4-5 echipe de valori foarte apropiate. Dar pentru noi, ideea de a nu fi pe podium este de exclusă.

(n.r. – despre buget de transferuri) Undeva spre 3 milioane, dar totul depinde de oportunități. Putem să suplimentăm, mă aștept să fie în jur de 4. Dar totul depinde de oportunități.

Dacă vorbim de buget de cheltuieli, undeva la 10 milioane. Ceea ce permite clubului să semneze contracte cu jucătorii pe perioade mai lungi și să aibă certitudinea că nu creează disfuncționalități”, a spus Dan Șucu, la Prosport.

Rapid a făcut deja două transferuri. Răzvan Oaidă, fost jucător la FCSB, a semnat un contract cu FC Rapid valabil până în 2025. El este al doilea jucător transferat de gruparea giuleşteană în vederea sezonului viitor după mijlocaşul Omar El Sawy (ultima oară la FK Csikszereda).

Pancu nu crede că Rapid poate cuceri titlul

Daniel Pancu este de părere că la Rapid este foarte greu să se vorbească despre titlu, deoarece este un club care nu are tradiţie în a câştiga campionate.

„Rapid are nevoie de transferuri şi sunt convins că vor mai veni jucători. La Rapid e foarte greu să se vorbească despre titlu, e o presiune foarte mare. Rapid e un club care nu are tradiţie în a câştiga campionate. Într-o sută de ani sunt doar trei titluri. Într-adevăr, de multe ori Rapid a terminat pe locul 2, şi eu ca jucător am trei sau patru clasări pe poziţia secundă.

Sigur că obiectivul va fi un loc în primele 3, sigur că echipa îşi doreşte să crească, iar în momentul de faţă cei de acolo au parte de toate condiţiile. Dar cred eu că a vorbi despre titlu la Rapid de la început de sezon e greu”, a spus Daniel Pancu, fost jucător şi antrenor al formaţiei giuleştene.