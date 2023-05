Daniel Pancu le taie elanul giuleștenilor: „La Rapid este foarte greu să se vorbească despre titlu!” 

Fostul rapidist este de părere că giuleștenii ar trebui să-și seteze ca obiectiv clasarea pe primele trei poziții în clasament și să uite, cel puțin pentru monet, de titlu.

„Rapid are nevoie de transferuri şi sunt convins că vor mai veni jucători. La Rapid e foarte greu să se vorbească despre titlu, e o presiune foarte mare. Rapid e un club care nu are tradiţie în a câştiga campionate. Într-o sută de ani sunt doar trei titluri. Într-adevăr, de multe ori Rapid a terminat pe locul 2, şi eu ca jucător am trei sau patru clasări pe poziţia secundă.



Sigur că obiectivul va fi un loc în primele 3, sigur că echipa îşi doreşte să crească, iar în momentul de faţă cei de acolo au parte de toate condiţiile. Dar cred eu că a vorbi despre titlu la Rapid de la început de sezon e greu”, a spus Pancu, fost jucător şi antrenor al formaţiei giuleştene.

Pancu, impresionat de suporterii giuleșteni

Rapid s-a calificat în playoff în acest sezon, iar Pancu este de părere că un merit pentru acest lucru îl au și suporterii, care au fost mereu alături de echipă.

„Presiunea va fi mai mare în noul sezon, cu siguranţă. Suporterii s-au comportat extraordinar până acum, tot timpul a fost o atmosferă de sărbătoare la jocurile Rapidului. Aşa că acum cred că va fi o presiune mare pentru echipă să termine în primele 3”, a adăugat el.

Rapid a încheiat sezonul pe locul cinci, cu 38 de puncte, adunând trei victorii, trei egaluri și patru înfrângeri în playoff.