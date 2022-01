Dan Petrescu vede o candidată surpriză la titlu în acest an: "Vor apărea și ei între timp"

CFR Cluj a avut o primă parte de sezon extraordinară, cu 19 victorii în 21 de etape, iar formația lui Dan Petrescu a încheiat anul cu nouă succese consecutive fără gol primit. Campioana României are 57 de puncte, cu 10 peste FCSB, prima adversară din 2022.

Dan Petrescu: "FCSB face un campionat fantasic. Va apărea și Craiova"

Meciul FCSB - CFR Cluj, contând pentru etapa 22 din Liga 1, este programat duminică, pe Arena Națională, de la ora 20:00.

Înaintea meciului de la București, Dan Petrescu a avut cuvinte de laudă pentru parcursul lui FCSB, a spus că titlul nu este încă jucat și a anunțat o candidată surpriză pentru prima poziție - Universitatea Craiova, care se află acum pe locul 5, la 25 de puncte în spatele liderului.

"Nu cred în statistică, ci în ce va fi. Indiferent ce rezultate am avut împotriva unei echipe, nu are nicio semnificație la meciul următor. Trebuie să o luăm de la zero și să fim conștienți că un meci cu FCSB e foarte greu, indiferent de circumstanțe. Campionatul făcut de FCSB până acum nu a fost catalogate de specialiști ca un campionat bun. Mie mi se pare că FCSB face un campionat fantastic până acum. În ultimele 14 meciuri, are 12 victorii și două egaluri, un parcurs incredibil, dar, din cauza faptului că CFR a făcut un campionat incredibil, au fost băgați mai puțini în seamă și mai puțini apreciați. Să ai 14 meciuri la rând fără înfrângere mi se pare incredibil. Acasă au jucat 10 meciuri, au câștigat nouă și au făcut un egal. Noi am jucat 10 și am câștigat 10.

Campionatul se va câștiga în ultimul meci sau în penultimul. Știu că toți spun că suntem campioni. Că suntem favoriți e corect, dar nu suntem campioni. Va fi mult de muncă, iar programul lui CFR e de două ori mai greu decât al lui FCSB. Noi jucăm contra echipelor din play-off, vreo patru meciuri în deplasare, nimeni nu mai are acest program.

FCSB are cel mai bun fundaș central din ultimii 5 ani (n.r - Vinicius), care a fost și aici. Au atuuri foarte bune să spere să schimbe ceva în bine. Anul lor a fost excelent, au făcut 49 de puncte în 21 de meciuri. Dacă noi reușim să menținem ce au făcut anul trecut, ei chiar n-au nicio vină. Eu zic că și Craiova va apărea între timp", a spus Dan Petrescu, înaintea meciului FCSB - CFR Cluj.

Clasament Liga 1, după 21 de etape