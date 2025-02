Cele două echipe s-au confruntat duminică seară, de la ora 20:00, pe Arena Națională, în etapa cu numărul 24 din sezonul regulat al SuperLigii României. CFR Cluj și FCSB au împărțit punctele la capătul celor 90 de minute.



Dan Petrescu ”mușcă” după FCSB - CFR Cluj: ”O să supăr, dar ăsta e adevărul!” + a numit ”cel mai bun jucător de la FCSB”



Dan Petrescu, antrenorul oaspeților, a considerat după meci că ar fi trebuit dictată lovitură de pedeapsă la incursiunea dintre Louis Munteanu și Vlad Chiricheș din finalul primei reprize.



De asemenea, Petrescu a vorbit și despre Vali Crețu, fundașul lateral al lui FCSB, despre care a spus că e cel mai bun jucător al grupării roș-albastre.



”Un egal la FCSB acasă nu e un rezultat rău, e pozitiv. În condițiile actuale... Meritam mai mult, clar. Nu contează cine are mingea. Ocaziile au fost multe. Nu-mi amintesc să fi avut atâtea ocazii vreodată la ei acasă. Cred că, iar, suntem cei lipsiți puțini de penalty-uri. În opinia mea, la Munteanu e penalty clar. Dar nu am ce să-i reproșez nimic lui Colțescu, e un arbitru bun. La Botoșani, am pierdut două puncte pe o greșeală mare de arbitraj. Cu astea patru puncte, uitați-vă la clasament unde eram.



Îmi pare rău de băieți, că și-au dat viața. Dacă vedeți și soluțiile, avem puține. Am terminat meciul cu patru underi în teren. Avem meci miercuri, astăzi, deja aproape luni. Cei de la Sibiu au jucat vineri, au două zile în plus. Nu mi se pare fairplay. Sper să găsesc 10 jucători valizi, că avem mulți jucători accidentați. În două zile nu avem cum să ne revenim. Îmi pare că suntem dezavantajați și cu programul și cu arbitrajul. O să supăr, dar ăsta e adevărul.



Ori luăm gol în ultimul minut, ori imediat după ce dăm gol. Nu țin minte o altă ocazie de la FCSB. La fel ca la Botoșani, nu țin minte. Azi am avut noi ocaziile clare. Louis Munteanu, Kamara. Dar nu am ce să le reproșez că ratează. Important e să creăm ocazii. Meritam victoria astăzi.



În fotbal așa e. Ce? În FCSB - Manchester United s-a jucat în prima repriză? În prima repriză se joacă de la egal la egal. Joc mai strâmt. În repriza a doua... Micile detalii au făcut diferența.



Abeid nu cred că se va recupera. În aceeași poziție, Fica e accidentat, Tachtsidis e accidentat. Meciul ăsta, miercuri, mi se pare mult prea aproape. În rest, nu m-a supărat nimeni.



Crețu, e Crețu. Când prinde o zi bună... Bine, el a cam prins zile bune în orice meci. Și cred că e cam cel mai bun jucător de la FCSB la cum joacă. A dat o centrare incredibilă. Nu mă așteptam. Postolachi l-a pierdut puțin, pot să zic că nu a fost ziua lui cea mai bună”, a spus Dan Petrescu.



După o primă repriză tăcută, cele două echipe au turat motoarele în actul secund. Louis Munteanu a deschis scorul, mai întâi, ca David Miculescu să restabilească egalitatea, ulterior. FCSB a jucat în 10 pe final, după eliminarea lui Florin Tănase.