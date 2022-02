Dan Petrescu, înfruntat: "Mister, te rog să nu mă mai înjuri pentru că nu pot juca". Reacția antrenorului

În minutul 28 al partidei din Bănie, microfoanele din preajma terenului au surprins momentul în care Dan Petrescu și-a înjurat și și-a amenințat un jucător. Pe lângă cuvintele greu de reprodus, antrenorul lui CFR Cluj i-a spus elevului său: "Te schimb acum! Joacă!".

Mihai Stoica: "Petrescu se descarcă pe jucătorii care nu răspund niciodată"

Pentru Dan Petrescu nu este singurul astfel de moment din carieră, însă antrenorul nu ar recurge la un limbaj ca acesta în discuțiile cu jucătorii experimentați, cu personalitate, crede Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, care a colaborat cu tehnicianul la Unirea Urziceni.

"N-o să-l înjure niciodată pe Deac. Eu am lucrat cu el. Se descarcă pe jucătorii despre care știa că n-o să răspundă niciodată.

Credeți că l-a înjurat vreodată pe Maftei? Iar Galamaz i-a spus 'Mister, te rog să nu mă mai înjuri pentru că nu pot juca dacă mă înjuri'. Și nu l-a mai înjurat", a spus Mihai Stoica, la Telekom Sport.

George Galamaz, acum în vârstă de 40 de ani, a evoluat sub comanda lui Dan Petrescu la Unirea Urziceni în perioada 2007-2009, când și-a trecut în palmares un titlu în Liga 1 și o prezență în grupele Champions League, unde micuța formație din România a obținut opt puncte contra celor de la Sevilla, VfB Stuttgart și Rangers.