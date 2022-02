Universitatea Craiova - CFR Cluj, LIVE BLOG de la 21:00. Ies scântei în derby-ul rundei a 24-a

Universitatea Craiova se află pe locul 5, cu 35 de puncte, golaveraj 38-26, la distanță de adversara ei de azi, liderul CFR, care a strâns 59 de puncte în 23 de etape, marcând 36 de goluri și primind doar 12.

Meciul de pe stadionul Ion Oblemenco va fi arbitrat de Ovidiu Hațegan.

Laurențiu Reghecampf, antrenorul oltenilor, susține că nu se teme că postul i-ar fi în pericol deși echipa sa a avut evoluții neconcludente în ultimele partide din Liga 1.

“Urmează meciul cu CFR, eu am mare încredere în jucători, în reacţia pe care o vor avea la meciul de sâmbătă seară. Avem foarte multe probleme, trecem printr-o perioadă mai dificilă, s-au adunat multe probleme cu jucători accidentaţi. Este păcat că nu am reuşit să avem parte de un rezultat pozitiv la ultima partidă. Am discutat cu jucătorii, am analizat ce am greşit.

La meciul de sâmbătă seară echipa va trebui să aibă agresivitate. Jucăm acasă, vom juca cu fanii lângă noi şi sunt sigur că vor încerca să împing echipa spre victorie. Îmi doresc enorm ca după un meci de luptă jucătorii să fie fericiţi. Este greu să lucrezi şi să vezi că ai mai mulţi jucători la doctor decât pe teren”, a spus Reghecampf, la conferința de presă premergătoare partidei.

Universitatea Craiova - CFR Cluj, LIVE de la 21:00

"Îmi dau seama că şi cei de la Craiova au nevoie de o victorie. Ei tremură pentru play-off, noi tremurăm pentru primul loc, fiecare antrenor are presiune. Statistica nu contează, contează ce va fi pe teren. Eu sunt convins că fanii lor îi vor ajuta. Sunt conştient că au jucători de clasă, ei meritau mult mai multe puncte.

Sunt conştient de valoarea lor şi că pot câştiga, nu numai cu CFR sau cu FCSB, ci cu orice echipă. Şi de aceea trebuie să ne pregătim foarte bine pentru acest meci. Sunt convins că va fi un meci care va fi decis de mici detalii şi poate un gol va face diferenţa. Cred că va fi diferenţă de maxim un gol, sau un meci egal", a spus Dan Petrescu, înaintea meciului din această seară.