Actualul antrenor al lui CFR Cluj a impresionat și pe plan european cu formația din Gruia ori cu Unirea Urziceni, reușind calificări spectaculoase sau rezultate mari în Liga Campionilor, Europa League sau Conference League.

Dan Petrescu dezvăluie ce nu a făcut niciodată ca antrenor

Întrebat care este cea mai mare calitate a sa, Dan Petrescu a răspuns rapid, explicând că are știința de a-și menține jucătorii mulțumiți și de a nu-i pedepsi financiar atunci când greșesc.

"Eu tot timpul am încercat să mă adaptez la jucătorii pe care îi am, la lotul pe care îl am. Nu sunt un antrenor care să permită foarte multe lucruri, dar, în același timp, dau și foarte mult jucătorilor mei, mai ales din punct de vedere financiar.

Sunt un antrenor care n-a dat nicio amendă în cariera mea de antrenor. Am pedepsit jucătorii prin a-i trimite la echipa a doua, prin a-i face să facă un antrenament în plus, dar financiar nu am vrut niciodată să le iau bani din conturi, tot timpul am încercat să le bag bani.

Tot timpul m-am luptat cu toți conducătorii ca jucătorii să primească bonusuri, bani în plus. Un jucător, indiferent de țară, joacă pentru bani și zile libere. Dacă le poți oferi asta, eu zic că ești un antrenor bun", a spus Dan Petrescu, într-un interviu acordat recent pentru PRO TV.

Dan Petrescu, dorit la CFR Cluj până în 2029

Aflat la al treilea mandat pe banca lui CFR Cluj, Petrescu mai are contract cu formația din Gruia până în 2024, însă Neluțu Varga a dezvăluit recent că plănuiește să îi ofere antrenorului prelungirea pe încă cinci ani.

„Niciodată nu mi-a trecut prin cap să mă despart de Dan. E unicul antrenor care mi-a dat încredere și speranțe pentru a ajunge la obiectivele dorite. El are contract până în 2024, dar are contract cât își dorește el.

Asta avem și noi în obiectiv următoarea perioadă să ne punem la masă să îi prelungim contractul. Sincer vrem să îi prelungim contractul încă cinci ani din 2024”, spunea Neluțu Varga, potrivit Fanatik.