CFR Cluj avea 3-0 încă din minutul 20, după dubla lui Louis Munteanu și golul lui Mohammed Kamara. În actul secund, ardelenii au mai punctat de trei ori: Kamara a făcut dubla, Munteanu a reușit tripla, iar Păun a înscris și el.

Dan Petrescu: "Îl văd pe Louis Munteanu favorit pentru titularizarea la națională"

Nu în urmă cu mult timp, galeria lui CFR Cluj îi cerea demisia lui Dan Petrescu pentru stilul de joc practicat. Duminică, antrenorul a fost aplaudat, iar tehnicianul a ținut să remarce diferența.



De asemenea, Dan Petrescu spune că îl vede pe Louis Munteanu titular la primul meci al României din preliminariile CM 2026, contra Bosniei. Atacantul lui CFR Cluj a ajuns la 19 goluri în acest sezon din Superliga și este lider detașat în ierarhia golgheterilor.

"Hai să fim serioși. Unde eram acum 2-3 luni și ce probleme erau pe aici. Uitasem să antrenez, ăia erau proști... nu mai contează că acum am fost aplaudat. Acum două luni uitasem să antrenez. Hai să fim realiști! Mă bucur și eu două ore că sunt pe primul loc.



Să nu uităm și Munteanu ce a fost și cât de criticat am fost că la mine nu joacă și nu face. E golgheter cu 20 de goluri și văd că meci de meci dă goluri. E numai meritul lui, dar poate 1% îl ajută și antrenorul să facă ce trebuie. Important e ca jucătorii să rămână modești și să muncească. Asta face Munteanu acum și îl văd favorit la convocarea la națională și favorit să fie titular la primul meci. Acum trebuie să demonstreze și în primul meci din play-off.

Am jucat foarte bine, iar celor de la Buzău foarte greu. Mă bucur că n-am avut dreptate și n-a fost un meci mai greu decât în play-off. Jucătorii au demonstrat seriozitate, caracter și au marcat 6 goluri. Puteau să mai marcheze și e foarte important că n-am primit.



Am început excelent, era 3-0 în minutul 20. Repriza a doua am controlat-o foarte bine. A fost o săptămână bună. Am avut timp să ne antrenăm 8 zile împreună. Refacere, condiții excelente, n-am avut nici accidentări. Acum trebuie să rămânem modești și să vedem ce ne așteaptă în play-off. Trebuie să așteptăm să vedem unde e primul meci, dar clar va fi acasă", a spus Dan Petrescu, după 6-0 cu Gloria Buzău.

CFR Cluj a încheiat sezonul regulat cu 54 de puncte și este momentan pe primul loc, peste FCSB (53p) și Universitatea Craiova (52p), care se înfruntă diseară.